«Ценность не в цифрах – ценность в выводах». Как бизнес перешел на онлайн-кассы и осознал необходимость аналитики

Переход на онлайн-кассы бизнес воспринял в штыки, однако за три года на рынке произошли кардинальные изменения. Родилась целая индустрия – операторов фискальных данных, лидером которой с долей порядка 30% является IT-компания «Платформа ОФД», входящая в группу Сбербанка. Сегодня бизнес начинает активно извлекать плюсы, которые открылись благодаря новому витку автоматизации. Какие сервисы и продукты на основе данных онлайн-касс наиболее востребованы у предпринимателей, какие преимущества они дают, рассказали Александр Белокопытов, вице-президент, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц Сбербанка и Алексей Баров, генеральный директор IT-компании «Платформа ОФД».

Фото предоставлено пресс-службой банка

«Человеческой природе свойственно дистанцироваться от всего нового»

Три года назад в вопросе необходимости проведения кассовой реформы была поставлена жирная точка. Весь парк контрольно-кассовой техники, который по оценкам ФНС насчитывал тогда 1,2 млн аппаратов, должен был быть заменен или модернизирован. Ключевым нововведением стал отказ от принципа хранения данных о расчетах внутри кассы. Теперь фискальный накопитель стал обязан работать в онлайне и отправлять информацию о расчете в фискальную систему России. Бизнес поначалу воспринял нововведение в штыки.

– Человеческой природе свойственно дистанцироваться от всего нового, воспринимать это как ненужные хлопоты, – считает Алексей Баров. – Но мы, операторы фискальных данных, видим свою задачу не только в том, чтобы обеспечить исполнение требований законодательства, но и в том, чтобы сделать этот процесс комфортным для клиентов, а также предлагать решения, которые дадут им дополнительную пользу. Компании, которые подключились к системе хотя бы два года назад, уже изменили к онлайн-кассам свое отношение. Для большого количества предпринимателей открылся мир онлайн решений, которые раньше были доступны только крупному бизнесу.

Фото предоставлено пресс-службой банка

«Данные онлайн-касс позволяют видеть реальную картину»

На текущий момент в России зарегистрирован 21 оператор фискальных данных. К системе подключено больше 3 млн касс. «Нашими услугами ежедневно пользуются около 450 тысяч предпринимателей, – рассказал Александр Белокопытов. – В режиме реального времени работает около 900 тыс онлайн-касс, которые генерируют порядка 40 млн кассовых чеков в день». Объем данных, которые проходят через эту систему, огромен. Как и возможности, которые открываются всем ее участникам.

– Один из параметров, на который ориентируется правительство для принятия экономических решений – это стоимость потребительской корзины, – напомнил вице-президент Сбербанка. – Данные онлайн-касс позволяют видеть реальную картину в разрезе регионов. Они же позволяют контролировать соблюдение максимальных либо минимальных рекомендованных цен для таких категорий товаров как лекарства.

Покупатели могут получить документ, подтверждающий оплату, в электронном виде, что удобно для тех, кто ездит в командировки и составляет авансовые отчеты.

Для бизнеса операторы фискальных данных разрабатывают сервисы. Компании с их помощью могут сдавать отчетность в ФНС, ПФР, Фонд социального страхования в электронном виде, причем этот процесс стал более простым, он не требует привлечения посредников или передачи на аутсорсинг. Так же предпринимателям доступна система электронного документооборота (ЭДО) и интеграция с бухгалтерскими и товароучетными системами.

Фото предоставлено пресс-службой банка

«У бизнеса появляются новые возможности, основанные на аналитике»

Самое важное, по словам спикеров, – это даже не удобные сервисы, которые облегчают предпринимателям взаимодействие с контрагентами и госорганами, а то, что у них появляются новые возможности для роста бизнеса, основанные на аналитике. Резкий рост доли выручки от этого направления у оператора говорит о том, что компаниям интересны такие предложения.

– Ценность данных ОФД не в самих цифрах – ценность в выводах, которые можно делать на основе этих данных, – уверен Алексей Баров. – Мы разрабатываем аналитические отчеты, которые дают возможность компании сравнить свои показатели с показателями рынка, увидеть тренды, сделать выводы о необходимости что-то изменить в своей деятельности, не дожидаясь изменений извне.

Все это хорошо вписывается в логику экосистемы. По словам Александра Белокопытова, новое будущее поддержки предпринимателей в том, чтобы не просто показать, как бизнес клиента выглядит по сравнению с другими, но и дать советы, что с этим дальше делать.

– Конечно, взаимодействие банка и оператора фискальных данных дает больше возможностей, – говорит Алексей Баров, – практически каждый второй бизнес является клиентом Сбербанка, каждый третий – клиент «Платформы ОФД». Значительная доля рынка, и как следствие обширная база данных, позволяют нам создавать продукты, которые не под силу мелким игрокам.

Нашими клиентами аналитика востребована. Доля выручки от BigData, статистики и сервисов уже сейчас составляет 10% от общего объема выручки. Рост стремительный. Причем начинали мы в 2018 году практически с нуля. Мы не делаем прогнозов, но ожидаем, что до конца года этот показатель может увеличиться вдвое.

Фото предоставлено пресс-службой банка

«Решения «на заказ» переходят в режим промышленных решений»

Наиболее востребованные у клиентов сервисы на основе больших данных, по словам Алексея Барова, это сравнительный анализ продаж по отдельным брендам или наименованиям продукции, а также аналитика для банков. Банкиры отслеживают тренды по соотношению наличных и безналичных платежей и оценивают клиентов на предмет кредитоспособности. В лидеры с точки зрения массовости вышел сервис для торговых центров.

– Некоторые решения, которые мы разработали на заказ, если на них появляется массовый спрос, переходят в режим промышленных решений, – рассказал Алексей Баров. – Так появился, например, продукт для рынков и торговых центров. В нем происходит обмен информацией между арендаторами и арендодателями, у каждого из которых в сервисе есть личный кабинет. Когда данные по выручке и количеству клиентов становятся прозрачными, видна сезонность их бизнеса, арендодателю проще принять решение по гибкой арендной ставке. Совместно легче планировать маркетинговые акции и видеть их результат. Это простой и понятный продукт, он активно входит в рынок. На сегодняшний день у нас примерно сотня ТЦ, которые пользуются этим сервисом вместе со своими арендаторами.

Еще один потребитель продуктов, разработанных на основе BigData – это банки, – рассказал руководитель «Платформы ОФД». – Мы можем увидеть как меняется соотношение выручки, получаемой по разным каналам. Банки, соответственно, могут сконцентрировать усилия на том канале, который соответствует их стратегии.

Сбербанк использует данные онлайн касс при оценке кредитоспособности малых и средних компаний. Не секрет, что динамика выручки в точке продажи – это один из способов оценки стоимости рисков. Соответственно, те, предприниматели, которые являются пользователями этих онлайн решений, по сути влияют на вероятность получения минимальной стоимости по кредиту и повышения вероятности его одобрения.

Фото предоставлено пресс-службой банка

«Достаточно будет посмотреть и одобрить»

Решение для малого и среднего бизнеса, которое будет запущено в массовом порядке в ближайшее время – сервис «Сравни себя с рынком». Сейчас, на этапе тестирования, он доступен ограниченному количеству клиентов. «Сравни себя с рынком» – это прообраз того кастомизированного отчета, который заказывала крупная сеть, рассказал Алексей Баров. – Малый бизнес не может заказать себе такое решение, а сервис позволит, например, цветочному магазину, сравнить свои параметры по выручке с агрегированной информацией по цветочным салонам в этом регионе и увидеть, хорошо ли он работает.

Еще один сервис, который находится в разработке, даст возможность увидеть налогооблагаемую базу. Решение предназначено в первую очередь для специальных режимов налогообложения, в частности, упрощенных, где большая часть отчетности связана с выручкой. Кажется, что увидеть выручку достаточно. На самом деле при расчете налогооблагаемой базы используются и обычные чеки, и чеки возврата и коррекции, авансовые платежи, и т.д. Сервис позволит клиентам посмотреть в личном кабинете ту информацию, которую мы для них посчитаем, и либо одобрить ее для сдачи отчетности или внести корректировки.

Фото предоставлено пресс-службой банка

«Аналитика предоставляется на принципах взаимности»

Важно отметить, что вышеназванные сервисы используют усредненные агрегированные параметры, то есть обезличенную информацию. Что касается защиты данных от утечки, «Платформа ОФД» обеспечивает непрерывное сканирование баз на предмет доступа и проводит внешние аудиты IT-систем с помощью лидеров рынка защиты информации. Кроме того, для хранения и дублирования данных компания использует три ЦОДа (центр обработки данных, – ред.).

– Подавляющее большинство компаний не против, чтобы данные, которые проходят через онлайн-кассы, были использованы в агрегаторах или для продуктов, – говорит Алексей Баров. – Даже те компании, которые готовы дополнительно платить за конфиденциальность, начинают через время приоткрываться. Зачастую они хотят получать аналитику, но она предоставляется на принципах взаимности, поэтому клиенты снимают – точечно или в общем – ограничения по закрытости информации. Вообще, по закону операторы фискальных данных имеют право работать с агрегированными обезличенными данными, эта информация всем интересна и она никому не угрожает.

Другое дело, что в работе ритейла есть некие серые фрагменты и боязнь прозрачности. Но даже когда компания работает «в белую», некоторые боятся, что конкуренты что-то увидят. Через время они убеждаются в надежности оператора и в том, что конфиденциальности ничего не угрожает. В прозрачном мире жить эффективнее. Тот, кто научится работать в таких условиях, будет побеждать того, кто старается закрыться. Такова всемирная тенденция.

«Платформа ОФД» в сентябре отметила 3-летие со дня получения официального разрешения ФНС на обработку фискальных данных и появления института ОФД (операторов фискальных данных) в России.

Сегодня к «Платформе ОФД» подключены порядка 900 тыс. касс, которые принадлежат 450 тыс предпринимателей по всей России. Ежедневно через компанию передается в ФНС более 40 млн кассовых чеков. Сегодня это крупнейший оператор фискальных данных по версии CNews Analytics среди более двух десятков российских ОФД.

Компания является доверенным оператором электронного документооборота (ЭДО), оператором сдачи электронной отчетности в госорганы. Развивает для клиентов бухгалтерские сервисы по подготовке отчетности, предоставляет интеграцию с товароучетными программами и другими IT-системами, а также решения для работы с системой маркировки «Честный знак».

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