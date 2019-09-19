Генерального директора «Натали Тур Иркутск» обвиняют в присвоении около 2 млн. рублей

Кировский районный суд города Иркутска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Натали Тур Иркутск». Она обвиняется в нанесении ущерба 38 гражданам в размере около 2 млн. рублей.

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2018 году директор турфирмы, заведомо не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, совершала хищения денежных средств граждан, приобретавших в данной организации туристические путевки. После заключения договоров и их полной оплаты она к туроператорам не обращалась, заявки на бронирование тура не отправляла, туристические услуги не оплачивала, полученными денежными средствами распоряжалась по-своему усмотрению. В итоге, потерпевшие к месту проведения отдыха отправлены не были.

В результате преступных действий ею был причинен материальный ущерб 38 гражданам Иркутской, Кемеровской и Ленинградской областей в размере около 2 млн. рублей.

Прокуратура города Иркутска утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу.