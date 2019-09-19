В Иркутске построили новый детский сад на 350 мест

В Иркутске на улице Зимней завершили строительство нового дошкольного учреждения на 350 мест. В настоящий момент ведется приемка здания и комплектование дошкольного учреждения.

Двухэтажное здание детского сада состоит из двух блоков. Учреждение рассчитано на 16 групп дневного пребывания, в том числе и детей в возрасте до трех лет, созданы условия для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Каждая групповая ячейка имеет игровые комнаты, спальню, буфет и раздевалку. Кроме этого, в здании предусмотрены музыкальный и спортивный залы, плавательный бассейн, медицинский кабинет, пищеблок. На территории сада размещены игровые и спортивная площадки, обеспечен проезд вокруг здания, оборудованы тротуары.

– Это второй такой крупный проект в нашем городе. Первый подобный детский сад на 350 мест начал свою работу в сентябре этого года в 20-м Советском переулке. Данный детсад строили чуть более года. После завершения работ по комплектованию учреждения планируем внедрять здесь технологию игротерапии. Также с ребятишками будут заниматься узкие специалисты – дефектолог, логопед, психолог. Открытие учреждения запланировано на октябрь текущего года , – отметил глава города Дмитрий Бердников.

Напомним, в начале этого учебного года в Иркутске заработали 8 новых и капитально отремонтированных социальных объектов. 1 сентября за парты сели ученики новой школы №33 в микрорайоне Лесной, открылся учебный блок гимназии №25 в Солнечном, после капитального ремонта возобновили работу школы №8 и №9, на территории школы №29 открылся спортивный модуль. Кроме этого, открыты новые детсады на улицах Ярославского, Академика Бурденко и Касаткина. До конца года планируется завершить строительство детского сада на улице Сосновой в микрорайоне Первомайский, сообщает пресс-служба мэрии.