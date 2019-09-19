Отопительный сезон начат в Иркутской области по графику

На подготовку к отопительному зимнему периоду 2019-2020 годов запланировано финансирование в размере 5,7 млрд рублей, в том числе более двух млн рублей из областного бюджета, из местных бюджетов – 840 млн рублей, средства предприятий жилищно-коммунального комплекса составили 2 млрд 844 млн рублей.

На особом контроле находится вопрос подготовки к осенне-зимнему периоду муниципальных образований, пострадавших от паводка. На всех подтопленных территориях без срывов начат отопительный период. Общий объем дополнительных средств, выделенных подтопленным территориям в рамках мероприятий по подготовке к отопительному периоду, составил более 320 млн рублей. Кроме того, из аварийно-технического запаса Иркутской области выделено материалов и оборудования на сумму 84 млн рублей.

В Тулуне продолжаются работы на котельных «ЛДК», «Городская» и котельной микрорайона «Жукова», завершаются работы по замене тепловых сетей, в том числе по восстановлению тепловой изоляции, продолжаются ремонтные работы на объектах водоотведения и водозаборе «Красный Яр». Завершаются ремонтные работы на объектах коммунальной инфраструктуры на территории Нижнеудинска и других подтопленных территориях, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.