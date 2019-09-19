ФНС: С бывшего руководителя «Санаторий Братское взморье» взысканы убытки, связанные с неуплатой НДФЛ

Нередко в рамках дела о банкротстве Арбитражным судом рассматривается требование о возмещении убытков, причиненных должнику лицами, определенными п.1 ст. 61.20 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе определяющими действия предприятия до введения в отношении него процедуры банкротства. Заявителями такого иска могут выступать руководители должника, его учредители (участники), арбитражные управляющие, конкурсные кредиторы, работники или бывшие работники предприятия – должника (их представители), перед которыми имеются долговые обязательства, уполномоченные органы.

В первом полугодии 2019 году по иску налогового органа в Иркутской области в судебном порядке в бюджет взысканы убытки, связанные с неуплатой налога на доходы физических лиц, в размере около 300 тыс рублей с бывшего руководителя ОАО «Санаторий Братское взморье».

Генеральный директор предприятия, являясь лицом, имеющим право давать указания, в том числе в финансовой и бухгалтерской деятельности, в период осуществления полномочий руководителя совершил нарушения налогового законодательства, которые привели к неблагоприятным финансовым последствиям в виде начисления пеней и штрафов. В результате судебного разбирательства установлена совокупность обстоятельств, повлекших наложение на бывшего руководителя должника административной ответственности в виде взыскания убытков. Суд постановил взыскать убытки, связанные с уклонением от уплаты налога на доходы физических лиц.