Крупная афера: под строительство развлекательного центра в Иркутской области взяты кредиты на 110 млн рублей

Тайшетский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении двух местных жительниц, которые подозреваются в мошенничестве, совершенном на сумму более 110 млн. рублей. Под строительство развлекательного центра злоумышленницы заставили более 200 человек взять кредиты на 92 млн рублей.

Тайшетской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жительниц г. Бирюсинска Тайшетского района. Они обвиняются в мошенничестве в сфере кредитования, совершенном в особо крупном размере.

Установлено, что злоумышленницы, планируя построить в г. Бирюсинске развлекательный центр, с 2011 по 2017 годы просили местных жителей заключить кредитный договор в одном из банков, обещая самостоятельно выплачивать сумму кредита и проценты по нему. С целью получения одобрения кредитора, обвиняемые фальсифицировали документы о месте работы и размере заработной платы заемщиков, которые местные жители предоставляли в банк и получали кредиты в сумме от 400 тыс. рублей до 1 млн. рублей.

В результате указанных действий 231 пострадавшему причинен ущерб на сумму более 92 млн. рублей.

Кроме того, одна из обвиняемых в 2014 году посредством предоставления в банк поддельных документов о залоговом имуществе, заключила кредитный договор и незаконно получила денежные средства. В результате указанных действий банку причинен ущерб на сумму более 17 млн. рублей.

Уголовное дело рассматривается Тайшетским городским судом.