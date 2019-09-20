Азиатско-Тихоокеанский Банк стал официальным банком-партнером проекта социальной карты «Приморец»

Банк будет выпускать социальные карты, которые смогут получить пенсионеры, многодетные семьи, получатели детских пособий и другие.

16 сентября Администрация Приморского края официально запустила социальный проект - карту «Приморец». Азиатско-Тихоокеанский Банк был выбран официальным банком-партнером данного проекта.

Карта «Приморец», выпускаемая на платежной системе «Мир», будет объединять в себе функционал полноценной банковской карты, позволяющей ее владельцу получать пенсионные и социальные выплаты, осуществлять безналичную оплату товаров и услуг, в том числе оплачивать проезд в общественном транспорте. Кроме того, владелец данной карты сможет воспользоваться многочисленными программами лояльности партнеров, включающие в себя скидки в торговых сетях, магазинах и аптеках.

- Карта «Приморец» - значимый социальный проект для Приморского края, поэтому мы поддержали инициативу Правительства Приморского края и стали официальным партнером проекта. Социальная карта будет работать на всей территории края, а получить ее можно будет в любом городе, где расположен наш Банк. Важно отметить, что это не просто карта скидок, а это полноценный банковский продукт – платежный инструмент, который позволит его владельцам пользоваться всеми доступными банковскими сервисами. Так, уже сейчас нам известно, что участниками проекта станут около 250 тысяч человек. Администрация Приморского края обозначила, что первые карты могут быть выпущены в оборот уже 1 декабря текущего года,- рассказал Председатель Правления Азиатско-Тихоокеанского Банка Сергей Аврамов.