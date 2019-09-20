Клиенты Сбербанка смогут обменять бонусы СПАСИБО на доставку еды из Delivery Club

Крупнейший сервис доставки еды в России Delivery Club присоединился к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка». Теперь клиенты Сбербанка смогут обменять бонусы СПАСИБО на скидку при заказе еды.

Чтобы получить скидку, клиенту программы лояльности нужно зайти на сайт spasibosberbank.ru или в мобильное приложение «Спасибо от Сбербанка» и обменять бонусы на купон со скидкой. Полученный купон даст участнику возможность применить скидку при заказе в приложении Delivery Club или на сайте сервиса.

Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»:

«Все больше людей хотят экономить свое время и иметь возможность заказать любимую еду не просто быстро, но и получив качественный сервис. Мы рады предложить нашим клиентам сделать это эффективно и выгодно в Delivery Club за бонусы СПАСИБО».

Олег Хаустов, директор по маркетингу сервиса Delivery Club:

«Сейчас этим предложением могут воспользоваться жители 120 городов страны, но скоро их станет еще больше — Delivery Club активно расширяет географию присутствия. С помощью акции мы не только дадим клиентам Сбербанка возможность сэкономить, но и познакомим с возможностями сервиса новых пользователей».

Delivery Club — первый и лидирующий сервис поиска и заказа готовой еды в России. Запущен в сентябре 2009 года; с ноября 2016 года 100% Delivery Club принадлежит Mail.Ru Group. Платформа объединяет свыше 12 000 ресторанов всех ценовых категорий более чем в 120 городах страны, 60% приходится на региональные заказы.

В 20 городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Перми, Уфе, Саратове, Воронеже, Сочи, Омске, Красноярске, Челябинске, Волгограде, Тюмени и Иваново — работает собственная служба доставки. Среднее время доставки заказов курьерами Delivery Club составляет менее 40 минут. Выручка сервиса по итогам 2018 года достигла 1,9 млрд рублей.

«Спасибо от Сбербанка» — это самая крупная банковская программа лояльности в России. Участники программы копят бонусы СПАСИБО, которые начисляются за совершенные покупки, и могут обменивать их на скидки в магазинах-партнерах, а также на портале программы по курсу «1 бонус = 1 руб. скидки». Количество участников «Спасибо от Сбербанка» составляет более 40 млн человек, а партнерами сейчас являются около 100 тыс. магазинов.