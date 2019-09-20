ВТБ финансирует строительство ЖК «Terra» от холдинга РСТИ

ВТБ и РСТИ (ГК Росстройинвест) заключили кредитное соглашение с использованием схемы расчетов по договорам долевого участия через счета эскроу. Банк предоставит холдингу 5,6 млрд рублей сроком до конца 2023 года для финансирования строительства всех очередей жилого комплекса «Terra» в Приморском районе Санкт-Петербурга и детского сада на 220 мест. При этом 3,6 млрд руб. в рамках данной кредитной линии предполагают использование расчетов по ДДУ через счета эскроу.

ВТБ сотрудничает с холдингом РСТИ с 2015 года. Ранее банк предоставлял девелоперу кредитные средства для строительства ЖК комфорт-класса «Петр Великий и Екатерина Великая» в Санкт-Петербурге, малоэтажного жилого комплекса «Золотые купола» в Сертолово, а также элитного ЖК «11» в Москве. ЖК «Terra» строится у Пионерского сада и состоит из трёх жилых домов высотой от 7 до 13 этажей с подземными паркингами и встроенными коммерческими помещениями, а также отдельно стоящего детского сада на 220 мест. Всего проектом предусмотрено 1409 квартир площадью 68 тыс. кв. м. Сдача первой очереди запланирована на 3 квартал 2021 года, последней — на 3 квартал 2022 года.

«Схема финансирования строительства наших проектов диверсифицирована для оптимального сочетания банковского кредитования с другими инструментами, — комментирует заместитель председателя совета директоров РСТИ Нина Креславская. — Поэтому первая очередь ЖК «Terra» продаётся без эскроу-счетов, а вторая и третья очереди – через счета эскроу».

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко прокомментировал: «Растущее число клиентов, готовых к работе с использованием эскроу-счетов, свидетельствует об эффективности новой схемы расчетов. Обеспечить жилищное строительство современными механизмами финансирования — одна из приоритетных целей ВТБ. Как клиентоориентированный банк мы взвешенно подходим к рассмотрению каждого проекта, чтобы предложить лучшее решение задач для каждого партнера».

Программа кредитования застройщиков разработана и запущена по всем регионам присутствия банка. ВТБ по итогам первых семи месяцев 2019 года одобрил более 50 сделок проектного финансирования с использованием нового механизма эскроу-счетов на сумму более 220 млрд рублей.