CarPrice и БКС Банк открывают продажи автомобилей в кредит

CarPrice, ведущий российский онлайн-аукцион подержанных автомобилей, начинает продажу автомобилей с помощью заемных средств. Партнером компании стал БКС-Банк и кредитный маркетплейс «Одобрим.ру», предложившие автодилерам кредитный онлайн инструмент с минимальным сроком одобрения.

«CarPrice выкупает автомобили у физических и юридических лиц, а продает профессиональным участникам рынка — автосалонам, официальным дилерам и индивидуальным предпринимателям. Довольно часто возникает ситуация, когда на аукционе появляется интересный автомобиль, но на его приобретение не хватает оборотных средств. Теперь мы решили эту проблему. Любой из 40 тысяч зарегистрированных партнеров компании сможет в течение нескольких секунд воспользоваться кредитом под автомобиль на выгодных условиях. Учитывая, что кредит можно закрыть уже через 14 дней, плата за использование этого продукта будет минимальной», — говорит Денис Долматов, генеральный директор CarPrice.

Согласно статистике компании, отсутствие оборотных средств — главная причина отказа от покупки на аукционе. В среднем, порядка 70% партнеров CarPrice заинтресованы в кредитном продукте с минимальным сроком одобрения и возможностью закрытия в течение нескольких дней после окончания аукциона. А в регионах страны количество заинтересованных в подобном продукте достигает 90%.

Каждый аукцион CarPrice длится всего полчаса, поэтому скорость принятия решений крайне важна. Для того, чтобы во время торгов не терять время на отправку кредитной заявки, получить кредитный лимит теперь можно заранее, а воспользоваться по необходимости. Заполнить анкету на получение кредита партнеру CarPrice поможет сотрудник колл-центра, сделать это можно в любое время. После этого, будет сформирован индивидуальный кредитный лимит, в рамках которого автодилер сможет выкупать автомобили — достаточно лишь во время торгов нажать кнопку подтверждения. Подписание кредитного договора будет произведено во время получения выигранного автомобиля.

«БКС Банк и кредитный маркетплейс „Одобрим. ру“ продолжает интеграцию партнерских цифровых решений, направленных на оптимизацию процесса продаж и рост клиентской базы компаний-партнеров. Сегодня мы запускаем „пилот“ с CarPrice в Москве и Санкт-Петербурге, а уже через две недели совместный проект заработает по всей стране», — добавляет Валерий Музафаров, руководитель проектов «Одобрим. авто и ритейл» БКС Банка.

CarPrice работает в городах страны и имеет офисы по выкупу автомобилей. Чтобы продать автомобиль, необходимо на сайте компании записаться в ближайший офис в удобное время. Во время визита в CarPrice, автомобиль будет тщательно осмотрен экспертом компании, чтобы сформировать его электронну карту, а затем выставлен на онлайн-торги. Если финальная цена устраивает продавца, он сразу же получает деньги, если нет — можно попробовать в другой раз. Для продавцов автомобилей услуги CarPrice бесплатны

АО «БКС Банк» (универсальная лицензия на осуществление банковских услуг № 101 от 29.11.2018) — коммерческий банк, входящий в состав финансовой группы БКС, реализующий стратегию построения универсального цифрового банка. БКС Банк объединяет четыре бизнес-линии: цифровой банк для розничных клиентов, кредитный маркетплейс «Одобрим.ру», цифровой банк для предпринимателей Сфера и корпоративный банковский бизнес.