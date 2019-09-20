Рэнкинги страховых компаний по итогам I полугодия 2019 года опубликовал «Эксперт РА»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинги страховых компаний по итогам I полугодия 2019 года. Рэнкинги составлены на основе раскрываемых Банком России статистических показателей и информации об отдельных субъектах страхового дела и отражают позиции компаний по страховым премиям, выплатам, страховым суммам по договорам страхования, а также показателям рынка перестрахования.

Все рэнкинги представлены в разрезе видов страхования и их группировок. Абсолютные показатели, на основе которых ранжируются страховые компании, дополнены долями страхового рынка и его отдельных сегментов, приходящимися на входящие в список компании. В рэнкингах по полученным страховым премиям и осуществленным выплатам приводится относительный уровень выплат каждого субъекта страхового дела по сегменту, выступающему базовым для рассматриваемого рэнкинга.

Рэнкинг по полученным в I полугодии 2019 года страховым премиям возглавили АО «СОГАЗ» (15,5% рынка), ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (10,5%) и ООО СК «ВТБ Страхование» (7,9%). Совокупный по топ-3 уровень выплат за тот же период приблизился к 27%. В целом же по рынку 34% субъектов страхового дела в первом полугодии продемонстрировали уровень выплат свыше 50%, а почти 11% страховщиков – свыше 100%.

В сегменте страхования жизни концентрация премий на топ-3 (ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ООО "АльфаСтрахование-Жизнь" и ООО "СК "Ренессанс Жизнь") по итогам первого полугодия достигла 60%. В иных сегментах рынка добровольного страхования лидируют АО «СОГАЗ», ООО СК «ВТБ Страхование» и СПАО «Ингосстрах» с совокупной долей по взносам - 44%. На рынке обязательного страхования доля трех крупнейших страховщиков (АО "СОГАЗ", СПАО "РЕСО-Гарантия", СПАО "Ингосстрах") по взносам за I полугодие 2019 года – 38%. При этом относительный уровень выплат в сегментах обязательного страхования существенно превышает аналогичный показатель по добровольному страхованию: 54% против 24% по топ-3 и 66% против 33% по всем участникам рынка по итогам I полугодия 2019 года.

Сумма полученных страховых премий по договорам, принятым в перестрахование, за первое полугодие приблизилась к 30,7 млрд руб., при этом выплаты в рамках перестрахования за тот же период составили 21,8 млрд руб. Уровень выплат 11 из 50 участников рынка перестрахования по итогам I полугодия 2019 года превысил 100%.