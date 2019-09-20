Большинство россиян — против рекламы безалкогольного пива

Рекламу безалкогольного пива россияне воспринимают как рекламу алкоголя. Большинство — за ее полный запрет. Таковы результаты исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

79% россиян считают, что рекламируя безалкогольное пиво, компании однозначно рекламируют алкоголь. 14% опрошенных не связывают рекламу алкогольного пива с рекламой алкоголя. Введение запрета на рекламу безалкогольного пива поддерживает 61% россиян, против — 24%. Среди россиян моложе 24 лет рекламу безалкогольного пива считают рекламой алкоголя всего две трети (67%), против подобной рекламы также высказываются реже всех (45%). Среди граждан 35—44 лет больше как тех, кто считает рекламу безалкогольного пива рекламой алкоголя (83%), так и тех, кто выступает за ее полный запрет (65%).

Комментарий Алексей Захарова, президента Superjob «Реклама безалкогольного пива ничем не лучше рекламы безалкогольной водки. Ключевое здесь слово «пиво» и бренд производителя. До тех пор пока законодательно будет разрешено хоть какое-то публичное упоминание бренда производителя алкоголя, никотина или любых других наркотиков, производители найдут способ это упоминание получить: через рекламу подгузников или через спонсорство спортивных мероприятий. Никакого другого способа, кроме любого запрета на упоминание бренда компании, производящей наркотики и торгующей ими, в публичном пространстве не существует. Все остальное — только создание видимости».