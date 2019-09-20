Почему кинофестиваль РУСАЛа в Тайшете оказался под угрозой срыва

Третий по счёту «РУСАЛ ФестивAL #Кино», который состоится в Тайшете 29 сентября, едва не оказался под угрозой срыва. Из-за смены площадки организаторам, вложившим в это мероприятие более миллиона рублей, пришлось за несколько дней до события корректировать программу, менять дату и место проведения праздника и перепечатывать билеты.

Как сообщает информационное агентство "Тайшет 24", изначально праздник должен был пройти в Центре досуга «Радуга», однако за две недели до назначенной даты руководство Центра отказалось принимать у себя заранее запланированное мероприятие, объяснив это тем, что в этот период там будут проходить другие события.

В результате организаторам мероприятия пришлось срочно менять площадку. Мероприятие состоится 29 сентября в Доме культуры «Железнодорожник».

Напомним, что впервые такой кинофестиваль прошёл в Тайшете в 2017 году. Тогда компания РУСАЛ в сотрудничестве с Фондом Кино привезла в город целый ряд новых художественных фильмов и мультиков. Наряду с этим было организовано несколько познавательных и развлекательных мероприятий для маленьких зрителей. Работники «Радуги», которая два года подряд принимала у себя праздник, говорят, что такого наплыва детей в другие дни припомнить сложно.

При этом акция традиционно носит благотворительный характер, и кинозрители не платят за просмотр шедевров. Более того, РУСАЛ социальные мероприятия обычно проводит только в городах своего присутствия. Тайшет к таковым не относится, так как производство здесь ещё не запущено. Однако компания распространяет свои социальные инициативы и на его жителей.