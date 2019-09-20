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4 тысячи сртификатов на приобретение жилья выдано пострадавшим от наводнения в Иркутской области

20 сентября 2019

Четыре тысячи свидетельств на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения выдано пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Обладательницей документа №4000 стала жительница посёлка Приудинск Чунского района. Его в торжественной обстановке вручил заместитель мэра Чунского района Алексей Емелин.

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В Чунском районе, по данным на 19 сентября, заявления на получение таких свидетельств подали 383 семьи, уже выдано 226 документов. Всего же в пострадавших от наводнения территориях Иркутской области приняты документы от 5048 семей. 588 семей уже нашли себе жильё и заключили договоры на его приобретение. По их свидетельствам произведена оплата на общую сумму 1,5 млрд руб.

Семьям, которые имеют право на получение выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, помощь в поиске жилья оказывают сотрудники комплексных центров социального обслуживания, предлагают различные варианты. В пострадавших муниципальных образованиях рынок вторичного жилья небольшой, поэтому для пострадавших от наводнения проводятся ярмарки предложений строительных компаний, Сбербанк России оказывает помощь через систему «Дом Клик», представители застройщиков работают в межведомственных консультационных пунктах, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
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