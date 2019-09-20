Кредитный портфель ВТБ в Иркутской превысил 77 млрд рублей

Совокупный кредитный портфель ВТБ в Иркутской области показал положительную динамику и по итогам первого полугодия 2019 года достиг 77,5 млрд рублей. Прирост с начала года составил 12%.

В сегменте розничного бизнеса кредитный портфель по итогам шести месяцев вырос на 11%, до 56 млрд рублей. Наибольшую долю в нем занимают кредиты наличными (32 млрд рублей) и ипотека (19,9 млрд рублей), каждый из которых за отчетный период вырос на 12%. За первое полугодие ВТБ выдал населению региона 12,7 млрд рублей заемных средств — на 8% больше, чем годом ранее. Портфель привлеченных средств физлиц вырос на 11% и составил 49 млрд рублей.

Кредитный портфель корпоративного бизнеса по итогам 2 кварталов 2019 года составил 21,5 млрд рублей и с начала года увеличился на 15%. Большая часть в его структуре приходится на компании среднего и малого бизнеса. Портфель займов по этому направлению вырос на 14% и достиг 20,7 млрд рублей. Порядка 25% от портфеля приходится на торговые предприятия, 19% — на компании, занятые в сфере жилищного и коммерческого строительства, 9% — на горнодобывающую промышленность и металлургию, 7% — на транспортную отрасль и инфраструктурное строительство. По итогам двух кварталов 2019 года количество клиентов-юридических лиц банка превысило 7600.

Управляющий ВТБ в Иркутской области Александра Макарова отметила: «В своей работе мы уделяем большое внимание клиентоориентированности — это стратегическая задача банка. Мы продолжим совершенствовать продуктовую линейку, чтобы все большее число услуг можно было получить в режиме онлайн. В наших целях предоставить клиентам самые современные продукты и сервисы для удобства решения как деловых, так и личных задач».