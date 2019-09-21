Продукция предприятий Иркутской области представлена на Международном форуме «Хлеб, ты — мир»

Продукция четырёх предприятий Иркутской области представлена на Международном форуме «Хлеб, ты — мир», который проходит в Калужской области с 19 по 22 сентября. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства Приангарья Вячеслав Козин.