Страхование жилья: Готова ли Иркутская область после наводнения разработать региональную программу страхования?

Первый заместитель Губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев принял участие в совещании на тему организации возмещения ущерба, причиненного жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования. Мероприятие было организовано Центральным банком Российской Федерации и прошло на базе его иркутского отделения.

Открывая мероприятие, заместитель Председателя Банка России Владимир Чистюхин пояснил, что основной задачей таких совещаний является ознакомление региональных властей с законом о страховании жилья, который вступил в силу в августе 2019 года.

– Новеллой в законодательстве является то, что субъекты Российской Федерации наделяются правом разрабатывать региональные программы страхования для организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на их территории жилым помещениям граждан. Чтобы страхование жилья заработало и стало реальным механизмом защиты интересов граждан, позволило снизить издержки бюджетов на оказание помощи пострадавшим необходимо тесное взаимодействие всех заинтересованных сторон – федеральных и региональных органов государственной власти, страхового сообщества, – отметил Владимир Чистюхин.

Специалисты Министерства финансов РФ, Всероссийского союза страховщиков и крупных страховых компаний рассказали о преимуществах, которые получают граждане, решившие застраховать свое жилье. В частности, у них появляются государственные гарантии полного возмещения ущерба, а не только в пределах социальных норм. Кроме ценовой доступности страхования жилья, важны простота и легкость процедуры заключения договоров, уплаты страховых взносов и распространения страховых полисов (например, через квитанции ЖКХ) и, что самое главное, – оперативное и качественное урегулирование убытков.

Отмечалось, что размер страховых взносов будет зависеть от количества в регионе застрахованного населения: чем больше таких людей, тем ниже тарифы. Поэтому условия страхования должны предусматривать возмещение ущерба, нанесенного не только в результате ЧС техногенного или природного характера, но и другими рисками: пожарами, взрывами бытового газа, заливами водой и т.д.

Страховщики рассказали, что их доля ответственности при возмещении ущерба составляет от 30 до 95 процентов, соответственно участие региона – от пяти до 70 процентов. Для стимулирования граждан предпринимаются и такие меры, как направление неиспользованных страховых средств на ремонт многоквартирных жилых домов.

Владимир Дорофеев в своем выступлении отметил, что события минувшего лета в Иркутской области наглядно доказали важность работы по совершенствованию законодательства в плане цивилизованного способа возмещения нанесенного ущерба за счет страхования недвижимого имущества. Ведь в пострадавших от наводнения территориях в регионе пострадало более 10 тыс. домов. Для восстановления прав граждан Приангарья на жилье из федерального бюджета пришлось выделить свыше 14 млрд рублей, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

– Мы очень благодарны Президенту Владимиру Путину, Правительству России за то, что они максимально помогли региону. Но вместе с тем мы понимаем, что федеральный и региональный бюджеты не смогут себе позволить в таком режиме реагировать на ЧС разного масштаба. Поэтому необходимость работы со страховыми компаниями неизбежна и продиктована веяниями времени. Это существует во всем мире, и мы тоже к этому идем, – подчеркнул первый заместитель Губернатора Иркутской области.