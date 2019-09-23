«Эксперт РА» подтвердил рейтинг компании РУСАЛ Братск на уровне ruAA

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании РУСАЛ Братск

на уровне ruAA. Прогноз по рейтингу стабильный.

ПАО «РУСАЛ Братск» является 100% дочерней компанией ОК «РУСАЛ». Основной деятельностью ПАО «РУСАЛ Братск» является производство алюминия. По итогам 6 месяцев 2019 года объём выплавки алюминия Братского алюминиевого завода составил 501 тыс. тонн, что составляет около 27% производства алюминия ОК «РУСАЛ» за этот период, ещё 210 тыс. тонн (11%) приходится на Иркутский алюминиевый завод, деятельность которого консолидируется в анализируемую отчетность ПАО «РУСАЛ Братск» по МСФО.

ПАО «РУСАЛ Братск» является единственным на момент рейтинговой оценки эмитентом рублевых облигаций среди всех компаний группы ОК «РУСАЛ». Долговые обязательства ПАО «РУСАЛ Братск» по собственной отчетности МСФО на 30.06.2019 (далее – отчетная дата) за исключением займа от связанных сторон на 1.1 млрд рублей представлены выпущенными рублевыми облигациями на сумму 27.6 млрд рублей, после отчетной даты компания разместила дополнительные облигации на сумму 30 млрд рублей.

Выпуск облигаций ПАО «РУСАЛ Братск» осуществляется в интересах всей группы ОК «РУСАЛ», в связи с чем в отношении всех облигаций ПАО «РУСАЛ Братск» существует безотзывная оферта от холдинговой структуры - ОК «РУСАЛ», а в отношении облигаций серий 08 и БО-01 дополнительно имеются поручительства от Красноярского алюминиевого завода (АО «РУСАЛ Красноярск») и Ачинского глиноземного завода (АО «РУСАЛ Ачинск»). На Красноярский алюминиевый завод пришлось 504 млн тонн выплавки алюминия за 1 полугодие 2019 года (27% производства группы ОК «РУСАЛ»), на Ачинский глиноземный завод – 392 тыс. тонн производства глинозема (10% производства группы ОК «РУСАЛ»). Таким образом, на эмитента и поручителей приходится 65% производства алюминия и 10% производства глинозема Группы.

Помимо безотзывной оферты по внешним долговым обязательствам объекта рейтинга существует ряд иных моментов, отражающих степень взаимосвязи с группой ОК «РУСАЛ», за которые в совокупности выделяется фактор поддержки со стороны материнской структуры (ruAA, стабильный):

- по еврооблигациям ОК «РУСАЛ» эмиссионная документация устанавливает кросс-дефолт по обязательствам эмитента Rusal Capital D.A.C. и поручителей, одним из которых является ПАО «РУСАЛ Братск»;

- на 30.06.2019 ПАО «РУСАЛ Братск» выдал поручительства ОК «РУСАЛ» на сумму 244.5 млрд рублей и связанным сторонам, находящимся под общим контролем, ещё на 116 млрд рублей;

- в случае неисполнения обязательств по кредитным соглашениям, заключенным ОК «РУСАЛ» и компаниями, находящимися под общим контролем, с банками-кредиторами, вступают в силу заключенные ПАО «РУСАЛ Братск» соглашения с банками-кредиторами группы РУСАЛ о предоставлении банкам прав безакцептного списания денежных средств с расчетных счетов компании, открытых в этих банках;

- по решению акционера компании полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «РУСАЛ Братск» переданы управляющей организации – Акционерному обществу «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент»;

- в Группе ОК «РУСАЛ» действует единое казначейство, которое управляет денежными потоками производственных активов Группы, включая ПАО «РУСАЛ Братск». Таким образом, на счетах рейтингуемого лица находится объём денежных средств, необходимый для операционной деятельности, избыток или недостаток ликвидности управляется с помощью механизма выдачи и возврата займов. Так на 30.06.2019 объём выданных ПАО «РУСАЛ Братск» займов компаниям, находящимся под общим контролем, составил 19.2 млрд рублей или 22% валюты баланса. Агентство оценивает кредитное качество этих выданных ПАО «РУСАЛ Братск» займов исходя из действующего рейтинга ОК «РУСАЛ» на уровне ruAA со стабильным прогнозом.

Показатели ликвидности ПАО «РУСАЛ Братск», рассчитанные на основе консолидированной МСФО отчетности, находятся на высоком уровне: коэффициенты абсолютной, текущей и «стрессовой» ликвидности составили 0.95, 2.01 и 1.7 соответственно на отчетную дату.

Агентство учитывает, что практически весь объём выпущенных после отчетной даты облигаций был транслирован в виде выданных займов в ОК «РУСАЛ». Соответственно, агентство исходит из того, что обслуживание этих обязательств будет осуществляться прежде всего в виде возврата выданных займов от компаний группы ОК «РУСАЛ». Собственный денежный поток ПАО «РУСАЛ Братск» является в значительной степени управляемым. Так, отрицательные значения операционного (CFO) и свободного денежного потока (FCF) ПАО «РУСАЛ Братск» за анализируемый период 30.06.2018-30.06.2019 были обусловлены изменением в оборотном капитале от материнской компании и компаний, находящихся под общим контролем. Отношение долга на 30.06.2019 к собственной EBITDA за период 30.06.2018-30.06.2019 составило 2.91.

Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают показатели текущей долговой нагрузки вследствие отрицательных значений CFO и FCF, при этом отмечается, что из всех выпущенных облигаций в течение ближайших 18 месяцев только по одному выпуску - облигациям серии БО-01 - предусмотрена оферта в апреле 2020 года. По состоянию на 30.06.2019 в обращении находились облигации этой серии номинальной стоимостью 6.2 млрд рублей, в том числе 5.8 млрд рублей на балансе других компаний группы ОК «РУСАЛ» (таким образом, задолженность группы ОК «РУСАЛ» в целом перед третьими сторонами составляла 0.4 млрд рублей).

Показатели рентабельности ПАО «РУСАЛ Братск», рассчитанные по консолидированной МСФО отчетности компании, также оказывают сдерживающее влияние на рейтинг: рентабельность активов, капитала и продаж по скорректированной чистой прибыли за 30.06.2018-30.06.2019 составила 1%, 2.6% и 1% соответственно, рентабельность по EBITDA - 9.3%. При этом агентство отмечает, что выручка компании и показатели рентабельности не имеют корреляции с соответствующими показателями ОК «РУСАЛ» в связи с тем, что большая часть выручки ПАО «РУСАЛ Братск» относится к внутригрупповым операциям (оказание услуг по переработке первичного алюминия и вторичных алюминиевых сплавов) и не имеет привязки к цене металла на LME. Вознаграждение по этим операциям рассчитывается исходя из понесенных затрат и заложенной маржи.

В блоке корпоративных рисков агентство учитывает изменения, произошедшие в структуре собственности материнской компании ОК «РУСАЛ» и En+ Group, в результате которых у материнской компании отсутствует контролирующий акционер, а большинство в советах директоров En+ Group и ОК «РУСАЛ» составляют независимые директора. В числе позитивных факторов блока корпоративных рисков были отмечены высокий уровень стратегического обеспечения и информационной прозрачности, а также качество риск-менеджмента.

Исходя из проанализированной глубины взаимосвязи между ПАО «РУСАЛ Братск» и ОК «РУСАЛ» агентство считает, что кредитоспособность ПАО «РУСАЛ Братск» в значительной степени определяется кредитоспособностью ОК «РУСАЛ» (ruAA, стаб.).

По данным консолидированной отчетности МСФО выручка ПАО «РУСАЛ Братск» за период с 30.06.2018 по 30.06.2019 составила 107 млрд руб., чистая прибыль – 0.8 млрд руб., активы на 30.06.2019 составили 88.4 млрд руб.