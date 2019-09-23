Россельхозбанк приступает к выплатам вкладчикам ГринКомБанка, у которого отозвали лицензию

В связи с отзывом лицензии Банком России на осуществление банковских операций у АО «ГринКомБанк», зарегистрированного в Иркутске, выплата возмещения вкладчикам ГринКомБанка будет осуществляться с 23 сентября 2019 г. через АО «Россельхозбанк».
Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии АО «Россельхозбанк» – 8-800-100-0-100.
Перечень подразделений АО «Россельхозбанк» для осуществления выплаты возмещения по вкладам вкладчикам кредитной организации АО «ГринКомБанк»:
|
Населенный пункт
|
Наименование подразделения
|
Адрес
|
Телефон
|
Режим работы
|
г. Иркутск
|
АО «Россельхозбанк» 3349/66
|
664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 21
|
8(3952) 50-33-23
|
понедельник – пятница с 09-00 до 19-30, без перерыва / суббота с 09-00 до 16-00, без перерыва
|
АО «Россельхозбанк» 3349/66/15
|
664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д. 22
|
8(3952)34-41-86 / 34-41-84
|
понедельник – пятница с 09-00 до 19-30, без перерыва / суббота с 09-00 до 16-00, без перерыва
|
г. Ангарск
|
АО «Россельхозбанк» 3349/66/1
|
665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, д. 23
|
(395-5) 66-12-60, / 66-14-60
|
понедельник – пятница с 09-00 до 19-30, без перерыва / суббота с 09-00 до 16-00, без перерыва
|
г. Усолье-Сибирское
|
АО «Россельхозбанк» 3349/66/14
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665451, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т, д. 48
|
(395-43) 62-142 / 63-724
|
понедельник – пятница с 09-00 до 19-00, без перерыва / суббота (28.09.2019) с 09-00 до 16-00, без перерыва
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г. Черемхово
|
АО «Россельхозбанк» 3349/66/08
|
665402, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Е.Бердниковой, д. 83
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(395-46) 5-01-29
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понедельник – пятница с 09-30 до 17-00, перерыв c 13-00 до 14-00 / суббота (28.09.2019) с 09-00 до 16-00, без перерыва
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г. Москва
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АО «Россельхозбанк» 3349/63
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127550, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд , д.7 стр.1
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(495) 644-02-37, 644-02-25
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понедельник – пятница c 09-00 до 19-30, без перерыва
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.