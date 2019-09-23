Россельхозбанк приступает к выплатам вкладчикам ГринКомБанка, у которого отозвали лицензию

В связи с отзывом лицензии Банком России на осуществление банковских операций у АО «ГринКомБанк», зарегистрированного в Иркутске, выплата возмещения вкладчикам ГринКомБанка будет осуществляться с 23 сентября 2019 г. через АО «Россельхозбанк».

Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии АО «Россельхозбанк» – 8-800-100-0-100.

Перечень подразделений АО «Россельхозбанк» для осуществления выплаты возмещения по вкладам вкладчикам кредитной организации АО «ГринКомБанк»:

Населенный пункт Наименование подразделения Адрес Телефон Режим работы г. Иркутск АО «Россельхозбанк» 3349/66 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 21 8(3952) 50-33-23

8 (3952) 50-33-46 понедельник – пятница с 09-00 до 19-30, без перерыва / суббота с 09-00 до 16-00, без перерыва АО «Россельхозбанк» 3349/66/15 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д. 22 8(3952)34-41-86 / 34-41-84

8(3952) 34-17-60 - факс понедельник – пятница с 09-00 до 19-30, без перерыва / суббота с 09-00 до 16-00, без перерыва г. Ангарск АО «Россельхозбанк» 3349/66/1 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, д. 23 (395-5) 66-12-60, / 66-14-60 понедельник – пятница с 09-00 до 19-30, без перерыва / суббота с 09-00 до 16-00, без перерыва г. Усолье-Сибирское АО «Россельхозбанк» 3349/66/14 665451, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т, д. 48 (395-43) 62-142 / 63-724 понедельник – пятница с 09-00 до 19-00, без перерыва / суббота (28.09.2019) с 09-00 до 16-00, без перерыва г. Черемхово АО «Россельхозбанк» 3349/66/08 665402, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Е.Бердниковой, д. 83 (395-46) 5-01-29 понедельник – пятница с 09-30 до 17-00, перерыв c 13-00 до 14-00 / суббота (28.09.2019) с 09-00 до 16-00, без перерыва г. Москва АО «Россельхозбанк» 3349/63 127550, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд , д.7 стр.1 (495) 644-02-37, 644-02-25 понедельник – пятница c 09-00 до 19-30, без перерыва

суббота c 09-00 до 16-00, без перерыва