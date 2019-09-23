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Россельхозбанк приступает к выплатам вкладчикам ГринКомБанка, у которого отозвали лицензию

23 сентября 2019

В связи с отзывом лицензии Банком России на осуществление банковских операций у АО «ГринКомБанк», зарегистрированного в Иркутске, выплата возмещения вкладчикам ГринКомБанка будет осуществляться с 23 сентября 2019 г. через АО «Россельхозбанк».

Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии АО «Россельхозбанк» – 8-800-100-0-100.

Перечень подразделений АО «Россельхозбанк» для осуществления выплаты возмещения по вкладам вкладчикам кредитной организации АО «ГринКомБанк»:

Населенный пункт

Наименование подразделения

Адрес

Телефон

Режим работы

г. Иркутск

АО «Россельхозбанк» 3349/66

664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 21

8(3952) 50-33-23
8 (3952) 50-33-46

понедельник – пятница с 09-00 до 19-30, без перерыва / суббота с 09-00 до 16-00, без перерыва

АО «Россельхозбанк» 3349/66/15

664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Марата, д. 22

8(3952)34-41-86 / 34-41-84
8(3952) 34-17-60 - факс

понедельник – пятница с 09-00 до 19-30, без перерыва / суббота с 09-00 до 16-00, без перерыва

г. Ангарск

АО «Россельхозбанк» 3349/66/1

665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Карла Маркса, д. 23

(395-5) 66-12-60, / 66-14-60

понедельник – пятница с 09-00 до 19-30, без перерыва / суббота с 09-00 до 16-00, без перерыва

г. Усолье-Сибирское

АО «Россельхозбанк» 3349/66/14

665451, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т, д. 48

(395-43) 62-142 / 63-724

понедельник – пятница с 09-00 до 19-00, без перерыва / суббота (28.09.2019) с 09-00 до 16-00, без перерыва

г. Черемхово

АО «Россельхозбанк» 3349/66/08

665402, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Е.Бердниковой, д. 83

(395-46) 5-01-29

понедельник – пятница с 09-30 до 17-00, перерыв c 13-00 до 14-00 / суббота (28.09.2019) с 09-00 до 16-00, без перерыва

г. Москва

АО «Россельхозбанк» 3349/63

127550, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд , д.7 стр.1

(495) 644-02-37, 644-02-25

понедельник – пятница c 09-00 до 19-30, без перерыва
суббота c 09-00 до 16-00, без перерыва

 

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
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