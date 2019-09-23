Мост через реку Белая в Усольском районе Иркутской области разобран

Досрочно закончены работы на трёх объектах федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. В Заларинском районе отремонтирован мост через реку Заларинку, произведён ремонт 12 километров трассы в Куйтунском районе и разобран мост через реку Белая в Усольском районе, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье"

На участке ремонта автомобильной дороги Р-255 "Сибирь" Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск км 1583+000 – км 1595+000 на полтора месяца раньше установленного срока закончено восстановление дорожной одежды с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепление обочин.

Из композитных материалов выполнен водоотвод, отремонтировано 13 водопропускных труб, монолитным бетоном укреплены кюветы. Приведены в порядок шесть пересечений и примыканий к федеральной трассе. На всех 12 км участка восстановлена дорожная разметка, установлены 75 знаков, новое барьерное ограждение и пластиковые сигнальные столбики. После ремонта улучшено транспортного-эксплуатационное состояние автомобильной дороги и обеспечена безопасность участников дорожного движения.

Мост через реку Заларинка ремонтировали в два этапа с июля 2018 года. Сооружение длиной 66 метров было построено в 1992 году с учетом нормативных требований того времени.

За время эксплуатации мост приобрел дефекты, значительно снижающие надёжность и долговечность конструкций, сооружение перестало отвечать современным требованиям по безопасности проезда. Сейчас здесь восстановлено мостовое полотно, произведён ремонт опор и балок пролётных строений, заменены деформационные швы, восстановлена система водоотвода и регуляционных сооружений. Заменено барьерное ограждение и дорожные знаки, современной двухслойной системой проведена антикоррозийная обработка железобетонных конструкций. Так же, как и при ремонте моста через реку Китой в Ангарском районе, на мосту через Заларинку впервые на федеральных дорогах Иркутской области установлены композиционные перильные ограждения из инновационного полимерного материала, обладающего высокой коррозионной стойкостью. Теперь искусственное сооружение соответствует всем нормативным документам, повышена безопасность и эксплуатационные качества моста.

А в Усольском районе один из мостов через реку Белая разобран. На км 1796+400 автодороги Р-255 «Сибирь» правый мост не функционировал с 1999 года.

После 38 лет эксплуатации его признали аварийным, закрыли для движения транспорта и взамен выстроили новый – левый. Основные работы по разборке старого сооружения выполнялись зимой 2019 года. Со льда дорожники демонтировали пролётные строения, береговые и русловые опоры. Летом были разобраны и подходы к мостовому переходу, произведена рекультивация 13,1 га земель, занятых автомобильной дорогой.