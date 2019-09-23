Эксперты из Иркутска и Санкт-Петербурга выступят на празднике чтения в Усть-Куте 10 октября

Праздник чтения для детей и взрослых «День Ч», организованный Центром немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта и магазином «Кукуля», впервые пройдет в Усть-Куте 10 октября при поддержке Иркутской нефтяной компании. Главной темой культурного события станут «Визуальные искусства в литературе».

Праздник чтения «День Ч», ранее проводившийся только в Иркутске, 10 октября состоится и в Усть-Куте. Основная программа лекций и мастер-классов для детей и взрослых пройдет в межпоселенческой библиотеке (ул. Речников, д. 42).

– Мы очень рады, что в культурную жизнь нашего небольшого города войдет такой прекрасный праздник, как «День Ч», – поделилась директор Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки Людмила Конопацкая. – Надеемся, его проведение станет доброй традицией. Усть-Кут – читающий город. Уверена, что это событие расширит круг любителей книг и чтения!

По словам одного из организаторов «Дня Ч» Марии Бызовой, вдохновение детей и взрослых на чтение – одна из главных задач праздника.

– Я очень рада, что, благодаря поддержке Иркутской нефтяной компании, география «Дня Ч» расширилась, и у нас есть возможность поговорить о современной детской и подростковой литературе не только с иркутянами, но и с жителями Усть-Кута, – отметила Мария Бызова. – Я сама выросла в маленьком городе и не понаслышке знаю, что такие культурные события, общение с писателями, иллюстраторами сильно влияют на детей и взрослых.

Особым гостем «Дня Ч» в Усть-Куте станет Юлия Никитина – автор графических романов «Полуночная земля» и «Дневник штормов» (издательство «Бумкнига», Санкт-Петербург). Девушка родом из Салехарда сегодня является одним из самых ярких представителей российской комикс-индустрии.

– Очень хочется посмотреть на Лену, успеть прогуляться по улицам Усть-Кута, познакомиться с городом, – рассказала Юлия Никитина. – Я много путешествую и могу точно сказать, что не бывает двух одинаковых городов, у каждого – свой характер, свои уникальные черты.

В программе «Дня Ч» – мастер-классы по написанию сказок, созданию коллажей и комиксов для школьников, а также лекции для родителей и педагогов. Так, директор книжного магазина «Кукуля» Мария Бызова и руководитель Центра немецкого языка в Иркутске Любовь Окладникова расскажут об этапах становления читателя, а иллюстратор, арт-директор творческой мастерской «Солома» Анастасия Кардашова и автор графических романов Юлия Никитина объяснят, почему комиксы – это не плохо и не страшно. Программа «Дня Ч» завершится общей дискуссией на тему «Человек будущего: какой он? И есть ли в его жизни место для чтения?».

Отдельную программу организаторы готовят и для учащихся двух профильных ИНК-Классов, открытых в городской школе №9. Старшеклассникам расскажут о современных книгах для подростков, о том, как стать профессиональным иллюстратором или комиксистом, а также о том, что делать сегодня, чтобы стать успешным завтра.

Посещение праздника «День Ч» в Усть-Кутской межпоселенческой библиотеке – бесплатное.

«День Ч» – праздник чтения для детей и взрослых. Проводится в Иркутске с 2018 года, весной и осенью. Формат мероприятия предполагает знакомство с миром книг для всех возрастных групп: отдельная программа готовится для детей, подростков, родителей и педагогов. Проект праздника «День Ч» вошел во всероссийский Образовательный атлас «100 проектов про чтение. Молодежные инициативы — 2018».

Группы праздника чтения «День Ч» в соцсетях:

Фейсбук: https://www.facebook.com/prazdnikchtenia/

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Инстаграм: https://www.instagram.com/prazdnikchtenia/

Сайт: http://prazdnikchtenia.ru/

Центр немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта – лицензированный партнер Гёте-Института – работает в Иркутске с 2009 года. Основная специализация – курсы немецкого языка, поддержка в регионе культурных проектов и развитие культурных, академических и экономических связей с Германией. На базе Центра работает экзаменационный центр: в Иркутске можно сдать международные экзамены для последующей работы, учебы или практики в Германии, пройти подготовку к международным экзаменам по немецкому и английскому языкам.

Детский магазин «Кукуля» – иркутский магазин натуральных игрушек и интересных книг для детей и взрослых, культурное пространство для иркутских детей и родителей. «Кукуля» регулярно проводит проекты, направленные на популяризацию чтения в городе («Книжная поляна»). Директор «Кукули» Мария Бызова совместно с детским издательством «Настя и Никита» (г. Москва) организовала сбор средств на издание детской книги о Байкале (вышла в мае 2018 года).

Иркутская нефтяная компания занимается геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 41 лицензионном участке в Восточной Сибири. ИНК ежегодно увеличивает добычу нефти и газа, внедряет новые технологии, создает рабочие места и обеспечивает существенный рост налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. C 2014 реализует масштабный проект по эффективному освоению газовых запасов месторождений на севере Иркутской области.

ИНК уделяет значительное внимание развитию социальной и культурной сферы в регионах присутствия. В Иркутской области компания, в частности, поддерживает фестиваль «Звезды на Байкале», Международный фестиваль поэзии на Байкале имени Анатолия Кобенкова, «Северный десант», на долгосрочной основе помогает музеям, библиотекам и домам культуры, год за годом увеличивая перечень спонсируемых творческих проектов.