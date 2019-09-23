ПФР предупреждает: долги по кредитам, ЖКХ и штрафам могут удерживать из пенсии

Пенсионный фонд РФ обязан производить удержания из пенсий, если у пенсионера имеются долги за коммунальные услуги или кредиты, административные штрафы, долги по алиментам и другие, сообщает пресс-служба ПФР.

Удержания производятся на основании исполнительных документов, поступающих от Службы судебных приставов. По состоянию на сентябрь 2019 года в органы ПФР по Иркутской области таких исполнительных документов поступило более 88 000.

Правила, порядок и условия, по которым органы ПФР обязаны удерживать часть пенсии, предусмотрены Федеральными законами №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и №400-ФЗ «О страховых пенсиях».

По всем вопросам, связанным с удержанием из пенсий и иных социальных выплат, пенсионеру необходимо обращаться в Службу судебных приставов по месту жительства.