Россельхозбанк пополнил ассортимент монет иностранных государств из драгоценных металлов

В Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» поступили новые коллекционные монеты из серебра. Монеты выполнены из серебра высшей пробы массой от 15,5 до 31,10 граммов, отличаются высоким уровнем художественного оформления и безукоризненным качеством чеканки.

Филиал предлагает широкий ассортимент памятных и инвестиционных монет из золота и серебра различной тематики, выпущенных ограниченными тиражами. Каждая монета достойна пополнить нумизматическую коллекцию, стать презентом к значимой дате и является надежным инвестиционным инструментом.

Более подробную информацию о наличии монет можно уточнить в городе Иркутске по тел. (3952) 50-33-25; 50-33-15 (вн.4622).

Актуальную информацию о котировках на монеты из драгоценных металлов в АО «Россельхозбанк» можно получить на официальном сайте банка по ссылке: http://www.rshb.ru/download-file/1639/coin.pdf

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.