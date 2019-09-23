Генеральным директором АО «Фармасинтез» назначен Евгений Орачевский

Исполнительный директор АО «Фармасинтез» переведен на новую должность с 18 сентября. Перед новым руководителем поставлены амбициозные задачи на ближайшее время, в том числе расширение производственных мощностей иркутского предприятия.

– «Фармасинтез» уже очень многого достиг, c 2011 года стабильно входит в топ-3 самых быстроразвивающихся фармкомпаний России, является одним из крупнейших производителей социально значимых лекарств. Сделаю все возможное, чтобы тренд роста не только сохранился, но и усилился. В ближайшие годы мы существенно нарастим производственные мощности, модернизируем действующие линии, повысив уровень автоматизации. Только на иркутском заводе компании уже в 2020 году мы запустим три новых больших цеха, более 200 человек получат новые рабочие места. В перспективе 3-х лет стоит задача расти темпами не менее 25% ежегодно. Кроме этого, мы существенно расширим складской комплекс, обновим лабораторию разработки новых технологий и лабораторию контроля качества выпускаемой продукции. Реформы произойдут в организационной структуре предприятия и кадровой политике. Благодарю всю большую команду компании и лично президента ГК «Фармасинтез» Викрама Пуния за оказанное мне доверие, – прокомментировал свое назначение Евгений Орачевский.

Евгений Орачевский, как сообщает пресс-служба компании, родился в 1980 году в городе Иркутске. В 2002 году закончил Байкальский государственный университет экономики и права, в 2016 году прошел обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров. В период с 2000 по 2015 год работал на руководящих должностях в коммерческих организациях в различных регионах Российской Федерации. С марта 2015 года – руководитель Центра развития бизнеса Забайкальского края, с января 2017 – заместитель министра экономического развития Иркутской области, с апреля 2017 года – министр экономического развития Иркутской области, с марта по июнь 2019 года исполнял обязанности первого заместителя председателя правительства Забайкальского края.

Группа компаний «Фармасинтез» - российская фармацевтическая компания, занимающаяся разработкой и производством современных, высококачественных, доступных лекарственных препаратов. Деятельность компании ориентирована на разработку и производство лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ-инфекция, онкология, сахарный диабет, гепатит. В состав компании входит 5 заводов: в Иркутске, Братске, Уссурийске, Тюмени и Санкт-Петербурге.

Компания входит в ТОП-10 российских фармацевтических компаний по объемам выпуска лекарственных препаратов и в тройку самых быстроразвивающихся российских фармкомпаний.