En+ запускает проект цифрового прогнозирования приточности Байкала

Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, сообщает о заключении соглашения с одной из ведущих компаний в области геофизического моделирования Aerostate. Партнеры займутся созданием программы для прогнозирования приточности Байкала на основе больших данных и машинного обучения.

Компания En+ Group управляет тремя гидроэлектростанциями на Ангаре (Иркутская, Братская, Усть-Илимская) - единственной реке, вытекающей из Байкала. ГЭС группы обеспечивают регион чистой возобновляемой энергией. В первом полугодии 2019 года они произвели более 60% всей выработки гидроэлектростанций ОЭС Сибири.

Проект ENvision является частью комплексной программы защиты озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий, которую En+ реализует с 2011 года. Долгосрочная модель прогнозирования притока воды позволит улучшить управление уникальными водными ресурсами озера. Более точные данные важны не только местным сообществам, для которых Байкал – основа социально-экономического благосостояния. Прогнозирование позволит снизить антропогенное влияние на экосистему озера.

В настоящий момент прогноз притока строится на основе фундаментальных климатических и гидрологических моделей. Они дают очень хороший результат при прогнозировании на неделю вперед. Более продолжительные прогнозы формируются на основе так называемого наиболее вероятного сценария и не позволяют с достаточной точностью спрогнозировать отклонения от средних значений. В течение 17 месяцев En+ Group и Aerostate изучат факторы, влияющие на приточность Байкала и, используя методы машинного обучения, разработают алгоритм, который позволит прогнозировать приточность на срок от 6 до 18 месяцев. Модель будет учитывать природные факторы - такие как таяние снега и скорость течения в реках, а также другие важные вводные, в том числе, - загрязнения от промышленных районов Китая.

En+ Group планирует предоставить результаты исследований органам государственной власти, ответственным за установление пропускного режима гидроэлектростанций региона, в т.ч., - три ГЭС группы на Ангаре. Более точный прогноз позволит оптимизировать гидрологическое использование водных ресурсов с учетом нужд местных сообществ и с целью минимизации воздействия на окружающую среду.

Обновленная модель также станет эффективным инструментом для местных властей, ответственных за обеспечение сообществ ниже по течению Ангары достаточным объемом питьевой воды, условий навигации и торговли, при этом снижая риски подтоплений. Более точное прогнозирование притоков может стать важным источником аналитических данных для предотвращения наводнений, подобных тому, что произошло в Иркутской области этим летом.

Основываясь на результатах проекта прогнозирования, группа намерена вступить в диалог с местными компаниями, органами власти и НКО для разработки плана действий по обеспечению устойчивого управления озером и минимизации влияния на его экосистему.

Владимир Кирюхин, генеральный директор En+ Group:

- En+ Group - крупнейшая компания, работающая в регионе Байкала. Потому его охрана – ключевой элемент нашей стратегии, как операционной, так и в области устойчивого развития. Проект прогнозирования приточности озера – часть нашей программы защиты Байкала, которую компания реализует с 2011 с целью более ответственного использования ресурсов озера. Мы планируем ее расширить и в ближайшие несколько месяцев объявить о партнерстве с исследовательским институтом, который проведет первый в истории анализ влияния уровня воды на экосистему озера.

Евгений Ганьшин, директор по развитию Aerostate:

- Подобный проект – это возможность применить нашу экспертизу в очень прикладной задаче. У проекта значительный потенциал: с его помощью можно будет улучшить качество жизни людей и сохранить природные богатства.

Об En+ Group

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая по объемам за 2017 год). В первом полугодии 2019 года консолидированная выручка группы составила более $5,8 млрд (более $6,1 млрд в январе-июне 2018 года), чистая прибыль - $796 млн (около $1,04 млрд в первом полугодии 2018 года). Общая выработка электроэнергии в январе-июне 2019 года – 36,9 млрд кВт⋅ч (первое полугодие 2018 года - 35 млрд кВт⋅ч). Производство алюминия в первом полугодии 2019 года составило 1,867 млн т (январь-июнь 2018 года – 1,87 млн т).

Об Aerostate

Aerostate – резидент кластера космических технологий Сколково. Компания обладает значительным опытом в области геофизики и анализа данных. Специалисты компании разработали платформу «Аэроплан» (используется для анализа и управления качеством воздуха городов). Среди клиентов Aerostate – Яндекс, Bosch, Cisco. Основатель компании – Дмитрий Соломенцев, автор технологии прогноза погоды meteum, которая используется, в т.ч., сервисом «Яндекс. Погода» - самым массовым погодным сервисом в России