Сбербанк запустил промовклад «Онлайн плюс» с повышенной процентной ставкой

С 19 сентября Сбербанк запускает промовклад в рублях «Онлайн плюс» с повышенной процентной ставкой. Ставка по промовкладу составляет: 5,25% годовых при сроке вклада от 6 до 9 месяцев; 5,5% — от 9 до 12 месяцев; 5,75% — 12 месяцев.

Минимальная сумма промовклада — 50 тысяч рублей. Начисление процентов производится в конце срока.

Вклад «Онлайн плюс» можно открыть в дистанционных каналах обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн») до 31 октября 2019 года включительно.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и Сберегать»:

«Мы предоставляем клиентам отличную возможность увеличить свои накопления, воспользовавшись нашим осенним промовкладом с повышенной процентной ставкой. Удобно, что в мобильном приложении ʺСбербанк Онлайнʺ открыть вклад можно всего за несколько секунд — посещать отделение для этого не нужно».