Анна Козловская назначена директором по связям с общественностью Сбербанка

Анна Козловская назначена на должность старшего управляющего директора—директора по связям с общественностью Сбербанка. В ее функционал войдет разработка и реализации стратегии коммуникаций в ПАО Сбербанк. Анна Козловская приступит к работе в Сбербанке с 3 октября 2019 года.

До прихода в банк Анна отвечала за коммуникационную стратегию Mastercard в регионе быстрорастущих европейских рынков (включающем Россию, страны СНГ, Турцию и Израиль), управление корпоративной репутацией и развитие конструктивных взаимоотношений с партнерами компании. Под руководством Анны была разработана стратегия, ориентированная на завоевание лидерства общественного мнения в своем сегменте, дифференциацию Mastercard от конкурентов и локализацию международной инновационной повестки в России.

Ранее Анна Козловская возглавляла департамент внешних связей и коммуникаций в The Coca-Cola Company в подразделении, объединившем бизнес компании в России, на Украине и в Белоруссии, курируя стратегические коммуникации, бренд PR, работу с государственными органами власти и платформу устойчивого развития бизнеса.

На протяжении многих лет Анна занимала лидирующие позиции в ежегодном рейтинге Ассоциации менеджеров и ИД «Коммерсантъ» в области внешних связей в сегменте «Сервис и потребительские товары». С 2017 года входит в топ-5 PR-директоров в отрасли «Финансовые услуги». Отмечена премией PROBA в номинации «Персона года».

По завершении Олимпийских игр в Сочи в 2014 году получила медаль Президента Российской Федерации за вклад в организацию Олимпиады. Состоит в ряде профессиональных и бизнес-ассоциаций, входит в правление Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«В ситуации, когда объем информации в мире увеличивается экспоненциально, когда растут неопределенность и волатильность, коммуникационная политика для любой компании критически важна. Уверен, что Анна Козловская, обладая стратегическим мышлением и огромным опытом, привнесет в банк лучшие практики и сможет придать новый импульс развитию Сбербанка в этом направлении».