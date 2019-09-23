Банк «Открытие» меняет условия по накопительным счетам

С 1 октября 2019 года банк «Открытие» меняет ставки по накопительным счетам «Моя копилка» и «Копилка». Ставки по продукту «Смарт счет» остаются без изменений. Ознакомиться с новыми условиями по накопительным счетам можно в разделе «Тарифы и документы» на сайте банка.