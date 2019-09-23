Примсоцбанк и S7 Airlines перечислят участникам акции «Отпуск начинается» более 400 тысяч бонусных миль

Примсоцбанк подвёл итоги акции «Отпуск начинается» для участников программы лояльности «Примсоцбанк — S7 Priority». Клиентам Банка будет перечислено 326 и 78 тысяч бонусных миль от Банка и Авиакомпании соответственно.

Согласно условиям акции, 2000 бонусных миль от банка получат клиенты, совершившие в период с 17 июня по 31 августа 2019 года транзакции на сумму от 70 000 рублей. Ещё 2000 миль от S7 Airlines получат клиенты, купившие билеты стоимостью не менее 10 000 рублей на сайте авиакомпании. Помимо бонусов, участники акции получили стандартные мили за безналичные покупки по карте.

Для всех карт с программой лояльности «Примсоцбанк – S7 Priority» предусмотрено бесплатное обслуживание в течение 1 года обслуживания. Ознакомиться c условиями кредитных и дебетовых карт Примсоцбанк – S7 Priority можно на сайте банка, а также в офисах и по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02.