В 2019 году Россельхозбанк перечислил более 10 млн рублей на проекты по защите амурского тигра

В рамках кампании «Их судьба в наших руках» АО «Россельхозбанк» с начала 2019 года перечислил более 10 млн рублей на проекты по защите и сохранению амурского тигра.

Совместная кампания с Автономной некоммерческой организацией «Центр «Амурский тигр» реализуется с 2014 года. В рамках нее выпускаются кредитные и дебетовые карты, при использовании которых АО «Россельхозбанк» перечисляет определенный проект от своей прибыли на меры по спасению и сохранению одного из самых редких и красивых хищников на планете – амурского тигра. Всего за время действия кампании банк перечислил почти 70 млн рублей.

Полученные средства Центр «Амурский тигр» направляет на финансирование проектов по усилению борьбы с браконьерством, техническому оснащению служб охотничьего надзора и служб охраны особо охраняемых природных в ареале тигра. Второе направление финансирования – это мероприятия по воспитанию в обществе культуры бережного отношения к природе.

«Россельхозбанк уделяет огромное внимание охране окружающей среды. Амурский тигр – один из самых малочисленных подвидов тигра. Он занесен в Красный список Международного союза охраны природы и Красную книгу Российской Федерации. Клиенты Россельхозбанка принимают активное участие в кампании по сохранению этих уникальных представителей дикой природы. Благодаря нашей программе россияне получили возможность помочь амурскому тигру, просто расплачиваясь нашей картой. Мы уверены, что эмиссия карты будет только расти», — отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

«Амурского тигра невозможно защитить «в вакууме». Поэтому все наши проекты направлены на поддержку как самого тигра, так и его кормовой базы — копытных животных, и леса, служащего домом для зверей и кормильцем для людей, проживающих в ареале хищника, – комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр». – Россельхозбанк является давним партнером Центра, и его вклад в дело защиты экосистемы юга Дальнего Востока и поддержки местного населения трудно переоценить. Уверены, что впереди нас ждут еще долгие годы совместной работы и вместе мы сможем добиться поставленных целей».

В первом полугодии 2019 года Россельхозбанк эмитировал 4,5 тыс. кредитных и 18,5 тыс. дебетовых карт «Амурский тигр». Всего по итогам первого полугодия 2019 года более 4,3 млн клиентов используют платежные карты Банка.