Новости

Связь-Банк сообщил об изменение срока действия бонусных баллов Программы лояльности «Признание»

23 сентября 2019

С 1 октября 2019 года срок действия бонусных баллов программы лояльности «Признание» изменится и составит 6 месяцев вместо 12 месяцев с даты их отражения на бонусном счете в личном кабинете участника Программы. Данное изменение связано с вступлением в силу обновленных Условий Программы лояльности «Признание».

Бонусные баллы, начисленные участникам Программы лояльности более 7 месяцев назад (до 1 марта 2019 года), будут обнулены.

Изменение относится ко всем клиентам, зарегистрированным в Программе лояльности «Признание» с даты начала ее действия.

С новой редакцией Условий Программы лояльности «Признание» можно ознакомиться по ссылке.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Свой дом EXPO-2019, 14-15 сентября
«Заказчик не должен быть дизайнером». Проекты конкурсантов на выставке «Свой дом EXPO» оценивали посетители
Как сэкономить на дизайне интерьера
«Не потому, что 'я художник, я так вижу'». Зачем дизайнеры изучают жизнь своих заказчиков
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании