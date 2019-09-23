Связь-Банк сообщил об изменение срока действия бонусных баллов Программы лояльности «Признание»

С 1 октября 2019 года срок действия бонусных баллов программы лояльности «Признание» изменится и составит 6 месяцев вместо 12 месяцев с даты их отражения на бонусном счете в личном кабинете участника Программы. Данное изменение связано с вступлением в силу обновленных Условий Программы лояльности «Признание».

Бонусные баллы, начисленные участникам Программы лояльности более 7 месяцев назад (до 1 марта 2019 года), будут обнулены.

Изменение относится ко всем клиентам, зарегистрированным в Программе лояльности «Признание» с даты начала ее действия.

С новой редакцией Условий Программы лояльности «Признание» можно ознакомиться по ссылке.