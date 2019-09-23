Байкальская региональная компания объявила о старте благотворительного проекта в Иркутской области

Байкальская региональная компания объявила о старте благотворительного проекта «Экспедиция БРК». Об этом организаторы объявили в социальной сети Facebook. Команда проекта планирует посетить небольшие деревни и поселки в Иркутской области и провести в них серию образовательных мастер-классов, съемки и интервью с местными жителями.

Эксперты проекта готовы оказать реальную помощь и рассказать местным жителям, как изменить жизнь к лучшему: что можно получить от сотрудничества с властями, в какие программы можно войти, какие гранты можно выиграть.

«Их супермаркеты – это тайга и реки, их деньги – это сильные руки и опыт предков»

Вероника Шородок, директор компании "Байкальская Региональная Компания":

– Рядом с нами живут люди, о которых мы никогда не слышали. Это люди, которые родились в отдаленных территориях и всю свою жизнь живут в трудных условиях. Их супермаркеты – это тайга и реки, их деньги – это сильные руки и опыт предков. Там также раздается звонкий смех детей, а каждый житель гордится местом, в котором он живет. Большинство из них никогда не были на Байкале или хотя бы в Иркутске, а дети в этих семьях не смогут получить высшее образование. Наша компания хочет помочь показать жителям этих поселений, что их жизнь стала лучше. Мы привезем инструменты, которыми можно будет пользоваться каждый день. Мы хотим знать больше о них и очень хотим помочь!

«Мы привезем технологии и опыт»

Александр Откидач, PR-специалист, общественный деятель, блогер:

– Мы не завозим гуманитарную помощь и не собираемся решать проблемы малых населенных пунктов самостоятельно. Мы разыскиваем сильных и смелых людей, любящих свою малую Родину, свой край. Тех, кто никогда не сдавался и сдаваться не собирается. Мы привезем технологии и опыт, вместе сможем сделать жизнь в их населенных пунктах интереснее и лучше. Мы проработали программу так, что каждый житель деревни или поселка, уделяя всего 2-3 часа в неделю, сможет быть очень полезен для своего населенного пункта.

«Планируем собрать легенды»

Кирилл Казаков, основатель проекта VR Baikal – первого агентства виртуальных путешествий в России:

– В рамках экспедиции кроме образовательной части программы предусмотрены интервью со старожилами и молодежью, сбор данных об истории населенных пунктов. В каждой деревне мы планируем снять фото и видео, собрать легенды, выделить основные плюсы посещения этих населенных пунктов. Каждый населенный пункт будет занесен на карту проекта “Экспедиция БРК”, а в центральном офисе компании будет размещен музей экспонатов, собранных за все время проекта.