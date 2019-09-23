Ради жилья россияне готовы отложить рождение детей и отказаться от путешествий

Ради жилья большинство россиян готово отказаться от развлечений, салонов красоты и путешествий, выяснили эксперты «Авито Недвижимости» по результатам всероссийского опроса.

1/6 часть опрошенных готовы экономить на продуктах питания, а почти половина опрошенной молодёжи ради собственного жилья думает отложить на несколько лет рождение детей. При этом 78% опрошенных собираются купить квартиру в ближайшие 5 лет, несмотря на рост стоимости квадратного метра.

Больше всего желающих приобрести недвижимость в возрастной группе 25–35 лет (82%). В группе респондентов от 56 лет и старше купить квартиру в течение ближайших 5 лет собираются 71%. Среди молодежи (до 25 лет) 64% опрошенных имеют такие планы.

Интересно, что женщины больше мужчин стремятся владеть недвижимостью. Среди опрошенных женщин по всей России купить квартиру в течение ближайших 5 лет собираются 80%, а среди мужчин — 76%.

Более половины опрошенных (55%) готовы к незначительным ограничениям ради покупки недвижимости. Еще 28% респондентов отметили, что ради покупки недвижимости готовы сильно ограничить другие траты. А 9% россиян совершенно не готовы к подобным ограничениям, и ещё 8% затруднились ответить. Чем старше респонденты, тем меньше они готовы себя ограничивать.