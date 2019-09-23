В администрации Иркутского района кадровые перестановки

В администрации Иркутского района произошли кадровые изменения, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.

Распоряжением Мэра Иркутского района Леонида Фролова заместителем Мэра-руководителем аппарата с 23 сентября 2019 года назначен Константин Барановский. С октября 2018 года он занимал должность заместителя Мэра района.

Заместителем Мэра района с 24 сентября 2019 года станет Виктор Сорокин. С февраля 2019 года он занимал должность председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского района.