«Дом Дубровского» отреставрируют в Иркутске

Один из самых старых домов Иркутска отреставрируют. Об этом сообщил руководитель службы по охране объектов культурного наследия региона Андрей Фоменко.

«Дом Дубровского» расположенный по адресу: ул. Карла Либкнехта, 31, является объектом культурного наследия федерального значения. Это деревянный жилой дом, который был построен в начале 19 века. Точная дата его возведения, имена архитектора и заказчика не известны. Впервые упоминание об особняке встречается в документах 1843 года.

Объёмно-пространственная композиция Дом Дубровского характерна для деревянной застройки Иркутска того времени. Декоративное убранство фасадов выполнено в стиле классицизма. Большие окна второго этажа имеют наличники с барочным рисунком сандриков. Долгое время объект культурного наследия не эксплуатировался, что привело к ухудшению его технического состояния и значительным утратам. Здание пострадало во время пожара. Многие элементы утрачены.

Специалисты службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области выдали разрешение на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения «Дом Дубровского». Проектом реставрации, который получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, предусмотрено полное восстановление облика жилого дома в исторических пропорциях с реставрацией аварийных стен сруба путем переборки и замены поврежденных бревен.

На протяжении всего периода реставрационных работ, на объекте будет осуществляться авторский, технический и государственный надзор за проведением работ по сохранению. Реставрационные работы планируется завершить в первом квартале 2020 года.

Всего в этом году служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области выдала 44 разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия для проведения их реставрации, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.