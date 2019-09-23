Около 90 кубометров мусора собрали участники марафона «Чистые берега Байкала» на территории Прибайкальского национального парка

Около 90 куб.м. мусора собрали волонтеры и вывезли на полигон в результате экологического марафона «Чистые берега Байкала». Он прошел 20 сентября в рамках общероссийской акции «Вода России» на территории Прибайкальского национального парка. Участие в марафоне приняли свыше ста человек. Это учащиеся общественных, образовательных, государственных природоохранных организаций и социально активного бизнеса.

Общероссийская акция «Вода России» проходит по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии РФ в рамках национального проекта «Экология».

На областном уровне организаторами марафона «Чистые берега Байкала» являются министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», ФГУ “Востсибрегионводхоз” и Иркутское областное отделение Всероссийского общества охраны природы при поддержке ООО «Газпром Добыча Иркутск».

- Байкальская природная территория - достояние не только граждан нашей страны, но и всего человечества, созданный природный комплекс не имеет аналогов в мире, поэтому нуждается в принятии незамедлительных мер по его сохранению и развитию, - прокомментировал участник экологического марафона Александр Степанов.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области напоминает, Всероссийская акция по уборке водоёмов и их берегов проводится Министерством природных ресурсов России совместно с Федеральным агентством водных ресурсов в рамках ФЦП «Вода России» с 2014 года. За это время она объединила более 5 млн человек по всей стране.