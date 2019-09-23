ОСАГО: по итогам 8 месяцев средняя выплата растет, средняя премия - снижается

По итогам 8 месяцев 2019 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,4% - с 5 683 до 5 375 рублей. При этом средняя премия для автомобилей физлиц в августе снизилась на 3% - с 5 554 до 5 388 рублей. Средняя выплата, напротив, выросла на 3,3% - с 65,1 до 67,3 тыс. рублей.

Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. За 8 месяцев 2019 года количество заключенных договоров по ОСАГО выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3% - с 26,12 до 26,45 млн штук. При этом сумма начисленных премий за этот же период сократилась на 4,2% - со 148,41 до 142,17 млрд рублей.

Количество заявленных убытков выросло на 4,5% - с 1,43 до 1,50 млн штук, а урегулированных - на 4,6%, с 1,42 до 1,48 млн штук. Общая сумма страховых выплат увеличилась на 8,1% - с 92,27 до 99,72 млрд рублей.

“Мы видим, что тенденция на снижение средней премии и одновременный рост средней выплаты сохраняются уже долгое время. При этом если снижение средней премии представляется нам естественным и ожидаемым и объясняется возросшей конкуренцией на рынке ОСАГО, то постоянный рост средней выплаты нас настораживает. Бесконечно такая ситуация продолжаться не сможет, и, чтобы в системе не наступил дисбаланс, важно довести до конца начавшуюся реформу по индивидуализации тарифов, тщательно сбалансировав отмену не слишком справедливых коэффициентов территории и мощности двигателя добавлением новых, характеризующих стиль вождения, степень потенциальной опасности автовладельца для других участников дорожного движения (в том числе, наличие грубых нарушений) и др.”, - сказал Игорь Юргенс.

9 января 2019 года вступили в силу изменения к указанию Банка России о тарифах на ОСАГО, согласно которым тарифный коридор по обязательной “автогражданке” был расширен на 20% вверх и вниз. Кроме того, был реформирован коэффициент “возраст-стаж” - вместо 4 градаций возраста и стажа он стал включать 58 градаций. Также в соответствии с этими изменениями с 1 апреля 2019 года была проведена реформа коэффициента бонус-малус (КБМ). В тех случаях, когда у автовладельца было несколько разных значений КБМ, за ним был закреплен один, самый низкий. Кроме того, КБМ перестал “сгорать” - теперь в случае перерыва в вождении за автовладельцем сохраняется тот же КБМ, который был у него до перерыва.