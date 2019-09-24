Иркутск попал в список городов, жители которых чувствуют себя обеспеченными

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают соотношение своих доходов и стоимости жизни, и составили рейтинг 200 городов России по этим оценкам. В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. Из 200 городов России Иркутск оказался на 40 месте, Братск – на 69, Ангарск – на 92.
В среднем по стране респонденты оценили свое благосостояние на 3,9 балла из 10 возможных. Это меньше (-0,4 балла), чем в прошлом году.
Иркутяне оказались весьма оптимистичны: респонденты оценили соотношение доходов и стоимости жизни в 4,3 балла из 10 возможных, столица Приангарья находится на 40 месте из 200. При этом по сравнению с прошлым годом оценка иркутян снизилась.
Лидерами рейтинга стали города Ленинградской области — Кудрово (5,8 балла) и Мурино (5,3 балла), а также Москва с 5,2 балла. Почти все города в топ-10 — из двух регионов: три из Ленинградской и шесть (включая Москву) из Московского региона. Только на четвертой позиции Тюмень с 5,2 балла, которая совсем немного уступила столице.
Антилидером рейтинга стал город Шахты (Ростовская область) с 2,4 балла. С 2018 года оценка соотношения доходов и стоимости жизни здесь понизилась на 1,1 балла.
Рейтинг 200 городов России по удовлетворенности соотношением доходов и стоимости жизни
|
Место в 2019 году
|
Баллы в 2018 году
|
Динамика
|
Город
|
Регион
|
Баллы в 2019 году
|
1
|
-
|
-
|
Кудрово
|
Ленинградская область
|
5,8
|
2
|
6,0
|
-0,7
|
Мурино
|
Ленинградская область
|
5,3
|
3
|
5,4
|
-0,2
|
Москва
|
Москва
|
5,2
|
4
|
5,4
|
-0,2
|
Тюмень
|
Тюменская область
|
5,2
|
5
|
4,7
|
0,4
|
Мытищи
|
Московская область
|
5,1
|
6
|
-
|
-
|
Реутов
|
Московская область
|
5,1
|
7
|
5,1
|
-0,1
|
Видное
|
Московская область
|
5,0
|
8
|
5,7
|
-0,8
|
Красногорск
|
Московская область
|
4,9
|
9
|
5,1
|
-0,2
|
Санкт-Петербург
|
Санкт-Петербург
|
4,9
|
10
|
-
|
-
|
Долгопрудный
|
Московская область
|
4,9
|
11
|
-
|
-
|
Гурьевск
|
Калининградская область
|
4,9
|
12
|
4,8
|
0
|
Ивантеевка
|
Московская область
|
4,8
|
13
|
4,4
|
0,4
|
Королев
|
Московская область
|
4,8
|
14
|
4,8
|
0
|
Одинцово
|
Московская область
|
4,8
|
15
|
5,3
|
-0,6
|
Всеволожск
|
Ленинградская область
|
4,7
|
16
|
5,2
|
-0,5
|
Краснодар
|
Краснодарский край
|
4,7
|
17
|
4,8
|
-0,1
|
Обнинск
|
Калужская область
|
4,7
|
18
|
5,1
|
-0,4
|
Химки
|
Московская область
|
4,7
|
19
|
5,2
|
-0,6
|
Геленджик
|
Краснодарский край
|
4,6
|
20
|
4,5
|
0,1
|
Казань
|
Татарстан
|
4,6
|
21
|
5,0
|
-0,5
|
Анапа
|
Краснодарский край
|
4,5
|
22
|
4,6
|
-0,1
|
Балашиха
|
Московская область
|
4,5
|
23
|
4,1
|
0,4
|
Гатчина
|
Ленинградская область
|
4,5
|
24
|
5,0
|
-0,5
|
Люберцы
|
Московская область
|
4,5
|
25
|
4,8
|
-0,3
|
Сургут
|
Ханты-Мансийский АО
|
4,5
|
26
|
5,1
|
-0,7
|
Екатеринбург
|
Свердловская область
|
4,4
|
27
|
4,9
|
-0,5
|
Калининград
|
Калининградская область
|
4,4
|
28
|
4,8
|
-0,4
|
Калуга
|
Калужская область
|
4,4
|
29
|
4,7
|
-0,3
|
Красноярск
|
Красноярский край
|
4,4
|
30
|
5,0
|
-0,6
|
Лобня
|
Московская область
|
4,4
|
31
|
5,0
|
-0,6
|
Нижневартовск
|
Ханты-Мансийский АО
|
4,4
|
32
|
4,9
|
-0,5
|
Нижнекамск
|
Татарстан
|
4,4
|
33
|
5,0
|
-0,6
|
Новосибирск
|
Новосибирская область
|
4,4
|
34
|
5,0
|
-0,6
|
Томск
|
Томская область
|
4,4
|
35
|
4,5
|
-0,1
|
Уфа
|
Башкортостан
|
4,4
|
36
|
4,5
|
-0,1
|
Чебоксары
|
Чувашия
|
4,4
|
37
|
4,9
|
-0,6
|
Грозный
|
Чечня
|
4,3
|
38
|
4,2
|
0,1
|
Ейск
|
Краснодарский край
|
4,3
|
39
|
4,9
|
-0,6
|
Ижевск
|
Удмуртия
|
4,3
|
40
|
4,4
|
-0,1
|
Иркутск
|
Иркутская область
|
4,3
|
41
|
5,2
|
-0,9
|
Новый Уренгой
|
Ямало-Ненецкий АО
|
4,3
|
42
|
4,4
|
-0,1
|
Петрозаводск
|
Карелия
|
4,3
|
43
|
4,6
|
-0,3
|
Раменское
|
Московская область
|
4,3
|
44
|
4,7
|
-0,4
|
Северодвинск
|
Архангельская область
|
4,3
|
45
|
4,9
|
-0,6
|
Ставрополь
|
Ставропольский край
|
4,3
|
46
|
-
|
-
|
Нефтеюганск
|
Ханты-Мансийский АО
|
4,3
|
47
|
4,9
|
-0,7
|
Бердск
|
Новосибирская область
|
4,2
|
48
|
4,6
|
-0,4
|
Владимир
|
Владимирская область
|
4,2
|
49
|
4,9
|
-0,7
|
Домодедово
|
Московская область
|
4,2
|
50
|
4,2
|
0
|
Иваново
|
Ивановская область
|
4,2
|
51
|
5,0
|
-0,8
|
Кемерово
|
Кемеровская область
|
4,2
|
52
|
4,4
|
-0,2
|
Нижний Новгород
|
Нижегородская область
|
4,2
|
53
|
4,6
|
-0,4
|
Подольск
|
Московская область
|
4,2
|
54
|
4,2
|
0
|
Пушкино
|
Московская область
|
4,2
|
55
|
4,0
|
0,2
|
Чехов
|
Московская область
|
4,2
|
56
|
-
|
-
|
Ханты-Мансийск
|
Ханты-Мансийский АО
|
4,2
|
57
|
5,5
|
-1,4
|
Абакан
|
Хакасия
|
4,1
|
58
|
4,5
|
-0,4
|
Вологда
|
Вологодская область
|
4,1
|
59
|
4,8
|
-0,7
|
Воронеж
|
Воронежская область
|
4,1
|
60
|
4,5
|
-0,4
|
Глазов
|
Удмуртия
|
4,1
|
61
|
4,5
|
-0,4
|
Коломна
|
Московская область
|
4,1
|
62
|
4,8
|
-0,7
|
Пермь
|
Пермский край
|
4,1
|
63
|
4,1
|
0
|
Рязань
|
Рязанская область
|
4,1
|
64
|
3,6
|
0,5
|
Салават
|
Башкортостан
|
4,1
|
65
|
4,8
|
-0,7
|
Сочи
|
Краснодарский край
|
4,1
|
66
|
4,5
|
-0,4
|
Тула
|
Тульская область
|
4,1
|
67
|
-
|
-
|
Жуковский
|
Московская область
|
4,1
|
68
|
-
|
-
|
Феодосия
|
Крым
|
4,1
|
69
|
3,9
|
0,1
|
Братск
|
Иркутская область
|
4,0
|
70
|
4,1
|
-0,1
|
Ессентуки
|
Ставропольский край
|
4,0
|
71
|
4,4
|
-0,4
|
Кострома
|
Костромская область
|
4,0
|
72
|
4,4
|
-0,4
|
Набережные Челны
|
Татарстан
|
4,0
|
73
|
5,1
|
-1,1
|
Нальчик
|
Кабардино-Балкария
|
4,0
|
74
|
4,3
|
-0,3
|
Новороссийск
|
Краснодарский край
|
4,0
|
75
|
4,4
|
-0,4
|
Самара
|
Самарская область
|
4,0
|
76
|
4,7
|
-0,7
|
Тверь
|
Тверская область
|
4,0
|
77
|
4,4
|
-0,4
|
Череповец
|
Вологодская область
|
4,0
|
78
|
3,9
|
0,1
|
Чита
|
Забайкальский край
|
4,0
|
79
|
5,5
|
-1,5
|
Щёлково
|
Московская область
|
4,0
|
80
|
-
|
-
|
Ноябрьск
|
Ямало-Ненецкий АО
|
4,0
|
81
|
-
|
-
|
Ялта
|
Крым
|
4,0
|
82
|
-
|
-
|
Дмитров
|
Московская область
|
4,0
|
83
|
4,3
|
-0,4
|
Барнаул
|
Алтайский край
|
3,9
|
84
|
4,5
|
-0,6
|
Батайск
|
Ростовская область
|
3,9
|
85
|
4,5
|
-0,6
|
Миасс
|
Челябинская область
|
3,9
|
86
|
4,6
|
-0,7
|
Оренбург
|
Оренбургская область
|
3,9
|
87
|
4,2
|
-0,3
|
Пенза
|
Пензенская область
|
3,9
|
88
|
4,4
|
-0,5
|
Смоленск
|
Смоленская область
|
3,9
|
89
|
4,6
|
-0,7
|
Стерлитамак
|
Башкортостан
|
3,9
|
90
|
-
|
-
|
Северск
|
Томская область
|
3,9
|
91
|
4,6
|
-0,8
|
Альметьевск
|
Татарстан
|
3,8
|
92
|
4,8
|
-1
|
Ангарск
|
Иркутская область
|
3,8
|
93
|
4,4
|
-0,6
|
Белгород
|
Белгородская область
|
3,8
|
94
|
3,7
|
0,1
|
Березники
|
Пермский край
|
3,8
|
95
|
3,9
|
-0,1
|
Ковров
|
Владимирская область
|
3,8
|
96
|
4,5
|
-0,7
|
Курск
|
Курская область
|
3,8
|
97
|
4,3
|
-0,5
|
Новочебоксарск
|
Чувашия
|
3,8
|
98
|
3,9
|
-0,1
|
Прокопьевск
|
Кемеровская область
|
3,8
|
99
|
4,1
|
-0,3
|
Ростов-на-Дону
|
Ростовская область
|
3,8
|
100
|
-
|
-
|
Симферополь
|
Крым
|
3,8