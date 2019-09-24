Иркутск попал в список городов, жители которых чувствуют себя обеспеченными

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают соотношение своих доходов и стоимости жизни, и составили рейтинг 200 городов России по этим оценкам. В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. Из 200 городов России Иркутск оказался на 40 месте, Братск – на 69, Ангарск – на 92.

В среднем по стране респонденты оценили свое благосостояние на 3,9 балла из 10 возможных. Это меньше (-0,4 балла), чем в прошлом году.

Иркутяне оказались весьма оптимистичны: респонденты оценили соотношение доходов и стоимости жизни в 4,3 балла из 10 возможных, столица Приангарья находится на 40 месте из 200. При этом по сравнению с прошлым годом оценка иркутян снизилась.

Лидерами рейтинга стали города Ленинградской области — Кудрово (5,8 балла) и Мурино (5,3 балла), а также Москва с 5,2 балла. Почти все города в топ-10 — из двух регионов: три из Ленинградской и шесть (включая Москву) из Московского региона. Только на четвертой позиции Тюмень с 5,2 балла, которая совсем немного уступила столице.

Антилидером рейтинга стал город Шахты (Ростовская область) с 2,4 балла. С 2018 года оценка соотношения доходов и стоимости жизни здесь понизилась на 1,1 балла.

Рейтинг 200 городов России по удовлетворенности соотношением доходов и стоимости жизни