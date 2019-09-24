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Иркутск попал в список городов, жители которых чувствуют себя обеспеченными

24 сентября 2019

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru выяснили, как россияне оценивают соотношение своих доходов и стоимости жизни, и составили рейтинг 200 городов России по этим оценкам. В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек.  Из 200 городов России Иркутск оказался на 40 месте, Братск – на 69, Ангарск – на 92.

В среднем по стране респонденты оценили свое благосостояние на 3,9 балла из 10 возможных. Это меньше (-0,4 балла), чем в прошлом году.

Иркутяне оказались весьма оптимистичны: респонденты оценили соотношение доходов и стоимости жизни в 4,3 балла из 10 возможных, столица Приангарья находится на 40 месте из 200. При этом по сравнению с прошлым годом оценка иркутян снизилась.

Лидерами рейтинга стали города Ленинградской области — Кудрово (5,8 балла) и Мурино (5,3 балла), а также Москва с 5,2 балла. Почти все города в топ-10 — из двух регионов: три из Ленинградской и шесть (включая Москву) из Московского региона. Только на четвертой позиции Тюмень с 5,2 балла, которая совсем немного уступила столице.

Антилидером рейтинга стал город Шахты (Ростовская область) с 2,4 балла. С 2018 года оценка соотношения доходов и стоимости жизни здесь понизилась на 1,1 балла.

Рейтинг 200 городов России по удовлетворенности соотношением доходов и стоимости жизни

Место в 2019 году

Баллы в 2018 году

Динамика

Город

Регион

Баллы в 2019 году

1

-

-

Кудрово

Ленинградская область

5,8

2

6,0

-0,7

Мурино

Ленинградская область

5,3

3

5,4

-0,2

Москва

Москва

5,2

4

5,4

-0,2

Тюмень

Тюменская область

5,2

5

4,7

0,4

Мытищи

Московская область

5,1

6

-

-

Реутов

Московская область

5,1

7

5,1

-0,1

Видное

Московская область

5,0

8

5,7

-0,8

Красногорск

Московская область

4,9

9

5,1

-0,2

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

4,9

10

-

-

Долгопрудный

Московская область

4,9

11

-

-

Гурьевск

Калининградская область

4,9

12

4,8

0

Ивантеевка

Московская область

4,8

13

4,4

0,4

Королев

Московская область

4,8

14

4,8

0

Одинцово

Московская область

4,8

15

5,3

-0,6

Всеволожск

Ленинградская область

4,7

16

5,2

-0,5

Краснодар

Краснодарский край

4,7

17

4,8

-0,1

Обнинск

Калужская область

4,7

18

5,1

-0,4

Химки

Московская область

4,7

19

5,2

-0,6

Геленджик

Краснодарский край

4,6

20

4,5

0,1

Казань

Татарстан

4,6

21

5,0

-0,5

Анапа

Краснодарский край

4,5

22

4,6

-0,1

Балашиха

Московская область

4,5

23

4,1

0,4

Гатчина

Ленинградская область

4,5

24

5,0

-0,5

Люберцы

Московская область

4,5

25

4,8

-0,3

Сургут

Ханты-Мансийский АО

4,5

26

5,1

-0,7

Екатеринбург

Свердловская область

4,4

27

4,9

-0,5

Калининград

Калининградская область

4,4

28

4,8

-0,4

Калуга

Калужская область

4,4

29

4,7

-0,3

Красноярск

Красноярский край

4,4

30

5,0

-0,6

Лобня

Московская область

4,4

31

5,0

-0,6

Нижневартовск

Ханты-Мансийский АО

4,4

32

4,9

-0,5

Нижнекамск

Татарстан

4,4

33

5,0

-0,6

Новосибирск

Новосибирская область

4,4

34

5,0

-0,6

Томск

Томская область

4,4

35

4,5

-0,1

Уфа

Башкортостан

4,4

36

4,5

-0,1

Чебоксары

Чувашия

4,4

37

4,9

-0,6

Грозный

Чечня

4,3

38

4,2

0,1

Ейск

Краснодарский край

4,3

39

4,9

-0,6

Ижевск

Удмуртия

4,3

40

4,4

-0,1

Иркутск

Иркутская область

4,3

41

5,2

-0,9

Новый Уренгой

Ямало-Ненецкий АО

4,3

42

4,4

-0,1

Петрозаводск

Карелия

4,3

43

4,6

-0,3

Раменское

Московская область

4,3

44

4,7

-0,4

Северодвинск

Архангельская область

4,3

45

4,9

-0,6

Ставрополь

Ставропольский край

4,3

46

-

-

Нефтеюганск

Ханты-Мансийский АО

4,3

47

4,9

-0,7

Бердск

Новосибирская область

4,2

48

4,6

-0,4

Владимир

Владимирская область

4,2

49

4,9

-0,7

Домодедово

Московская область

4,2

50

4,2

0

Иваново

Ивановская область

4,2

51

5,0

-0,8

Кемерово

Кемеровская область

4,2

52

4,4

-0,2

Нижний Новгород

Нижегородская область

4,2

53

4,6

-0,4

Подольск

Московская область

4,2

54

4,2

0

Пушкино

Московская область

4,2

55

4,0

0,2

Чехов

Московская область

4,2

56

-

-

Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийский АО

4,2

57

5,5

-1,4

Абакан

Хакасия

4,1

58

4,5

-0,4

Вологда

Вологодская область

4,1

59

4,8

-0,7

Воронеж

Воронежская область

4,1

60

4,5

-0,4

Глазов

Удмуртия

4,1

61

4,5

-0,4

Коломна

Московская область

4,1

62

4,8

-0,7

Пермь

Пермский край

4,1

63

4,1

0

Рязань

Рязанская область

4,1

64

3,6

0,5

Салават

Башкортостан

4,1

65

4,8

-0,7

Сочи

Краснодарский край

4,1

66

4,5

-0,4

Тула

Тульская область

4,1

67

-

-

Жуковский

Московская область

4,1

68

-

-

Феодосия

Крым

4,1

69

3,9

0,1

Братск

Иркутская область

4,0

70

4,1

-0,1

Ессентуки

Ставропольский край

4,0

71

4,4

-0,4

Кострома

Костромская область

4,0

72

4,4

-0,4

Набережные Челны

Татарстан

4,0

73

5,1

-1,1

Нальчик

Кабардино-Балкария

4,0

74

4,3

-0,3

Новороссийск

Краснодарский край

4,0

75

4,4

-0,4

Самара

Самарская область

4,0

76

4,7

-0,7

Тверь

Тверская область

4,0

77

4,4

-0,4

Череповец

Вологодская область

4,0

78

3,9

0,1

Чита

Забайкальский край

4,0

79

5,5

-1,5

Щёлково

Московская область

4,0

80

-

-

Ноябрьск

Ямало-Ненецкий АО

4,0

81

-

-

Ялта

Крым

4,0

82

-

-

Дмитров

Московская область

4,0

83

4,3

-0,4

Барнаул

Алтайский край

3,9

84

4,5

-0,6

Батайск

Ростовская область

3,9

85

4,5

-0,6

Миасс

Челябинская область

3,9

86

4,6

-0,7

Оренбург

Оренбургская область

3,9

87

4,2

-0,3

Пенза

Пензенская область

3,9

88

4,4

-0,5

Смоленск

Смоленская область

3,9

89

4,6

-0,7

Стерлитамак

Башкортостан

3,9

90

-

-

Северск

Томская область

3,9

91

4,6

-0,8

Альметьевск

Татарстан

3,8

92

4,8

-1

Ангарск

Иркутская область

3,8

93

4,4

-0,6

Белгород

Белгородская область

3,8

94

3,7

0,1

Березники

Пермский край

3,8

95

3,9

-0,1

Ковров

Владимирская область

3,8

96

4,5

-0,7

Курск

Курская область

3,8

97

4,3

-0,5

Новочебоксарск

Чувашия

3,8

98

3,9

-0,1

Прокопьевск

Кемеровская область

3,8

99

4,1

-0,3

Ростов-на-Дону

Ростовская область

3,8

100

-

-

Симферополь

Крым

3,8
 

 


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