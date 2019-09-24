Выдача кредитных карт в Иркутской области за 8 месяцев 2019 года увеличилась на 8,8%

За 8 месяцев 2019 года в России выдано 8,05 млн новых кредитных карт. Это на 13,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018. В Иркутской области также зафиксирована положительная динамика: выдача кредитных карт за 8 месяцев увеличилась на 8,8% до 183,2 тыс. карт. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом в августе 2019 года выдача новых кредитных карт в России сократилась на 0,9% до 1,07 млн..

В январе-августе 2019 года самое большое количество новых выданных кредитных карт в регионах РФ было отмечено в Москве (521,6 тыс. ед.), Московской области (411,9 тыс. ед.), Краснодарском крае (317,3 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (295,0 тыс. ед.), Свердловской области (244,2 тыс. ед.) и Республике Башкортостан (235,5 тыс. ед.).

При этом самая серьезная динамика роста выдачи новых кредитных карт в январе-августе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) была зафиксирована в Республике Крым (+34,8%), Ханты-Мансийском АО (+30,3%), Московской области (+24,3%), а также в Краснодарском (+23,8%) и Ставропольском (+23,3%) краях.

«Сегмент кредитных карт по-прежнему остается наиболее динамичным и востребованным во всем розничном кредитовании, прежде всего, за счет технологичности и удобства, - отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В отличие, например, от потребительских кредитов, банки здесь могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по «кредиткам» (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.)».