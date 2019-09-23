Памятник первому епископу Святителю Иннокентию Иркутскому открыли в Иркутске

В Иркутске в сквере у Собора Богоявления открыт памятник первому епископу Святителю Иннокентию Иркутскому (Кульчицкому). Торжественное мероприятие прошло в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России» и было приурочено к 215-летию со дня канонизации святого.

После торжественного богослужения и крестного хода к присутствующим обратился Митрополит Иркутский и Ангарский Владыка Вадим:

– Это светлый и святой день для всей Иркутской епархии, сегодня мы завершили проект, который начинали еще с Валентином Распутиным. И я очень рад, что именно в Иркутске при поддержке администрации стали уже традиционными Дни русской духовности и культуры, благодаря которым в нашем городе сохраняются исконные народные традиции и моральные ценности.

Собравшихся поздравил и мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

– Открытие памятника святителю Иннокентию – значимое событие не только в духовной, но и в светской жизни нашего города. Иркутская земля – место притяжения людей неординарных, искренне любящих свое Отечество. Таким был святитель Иннокентий. Для всех поколений иркутян этот памятник станет символом истинного патриотизма и бескорыстного служения ! – отметил Дмитрий Бердников.

Бронзовый бюст Святителя Иннокентия Кульчицкого был создан иркутским скульптором Александром Пермяковым. Памятник установили рядом с бюстами святителю Иннокентию Вениаминову и святителю Софронию Кристалевскому, завершив таким образом благоустройство сквера возле Собора Богоявления, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.