Предпринимательскую деятельность решили популяризировать среди иркутских школьников

В Иркутске решили популяризировать предпринимательскую деятельность среди учащихся старших классов. Мероприятие «Ориентир в бизнес для школьников» пройдет в рамках реализации направления подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего бизнеса в городе Иркутске» – «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность».

В течение недели учащиеся 9-11 классов посетят малые предприятия города. Среди направлений – производство хлеба и кулинария, поварское искусство, флористика, цифровые технологии. Школьники также посетят ателье по пошиву одежды, модельное и туристическое агентства, салоны красоты, стоматологические клиники, автомастерские.

Предприниматели проведут ознакомительные экскурсии на своих предприятиях, расскажут истории становления бизнеса, поделятся особенностями его ведения. В мероприятии примут участие порядка 15 малых предприятий города Иркутска, занятых в разных сферах деятельности, 15 образовательных организаций и более 90 учащихся.