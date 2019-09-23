В Иркутске благоустраивают рощу, набережную и спортпарк

В рамках реализации проекта «Народные инициативы» до конца октября на территории Правобережного округа Иркутска благоустроят три общественных пространства и школьный стадион. Об этом сообщила заместитель мэра – председатель комитета по управлению округом Надежда Лебедева.

На набережной реки Ушаковки в районе улиц Поленова, Храмцовской и Уткина создают зону для отдыха. Совместно с жителями разработан эскизный проект, в котором предусмотрены санитарная очистка территории и создание природной прогулочной зоны с замкнутыми дорожками для занятий скандинавской ходьбой, пробежек и прогулок. Сегодня ведется санитарная обрезка деревьев и кустарников, выравнивание и отсыпка природным материалом пешеходных дорожек с сохранением природного ландшафта. Дорожки будут выполнены в нескольких направлениях, при этом предусмотрено обустройство мест для тихого отдыха с установкой лавочек. На существующей набережной вдоль домов №№ 11, 13, 15 по улице Поленова установят ограждение.

Наряду с этим продолжается обустройство спортивного парка в границах улиц Шевцова, Петрова, Николаева и Киренской. В рамках «Народных инициатив» данный проект реализуется с 2017 года. На первом этапе здесь провели санитарную очистку и заасфальтировали дорожно-тропиночную сеть по всему парку. Потом установили многофункциональную спортивную и детскую площадки. В текущем году здесь обустроят освещение, вход в парк со стороны улицы Петрова оборудуют лестницей с перилами. В настоящее время подрядчик приступил к санитарной очистке рощи от сухих деревьев и проведению земляных работ для установки 11 опор освещения.

Кроме этого, на территории Правобережного округа благоустраивают березовую рощу в районе проезда Космический, где планируют создать удобную инфраструктуру дорожек, которые будут освещены современными парковыми торшерами. Также на территории школы №66 обустраивают современный стадион с футбольным полем и беговыми дорожками. На футбольном поле предусмотрено покрытие из искусственной травы, а беговые дорожки будут покрыты резинополом. Кроме этого, появится многофункциональная спортивная площадка для контактных видов спорта, волейбола и баскетбола.

– Проект «Народные инициативы» реализуется в Иркутске третий год. Все это время мы благоустраиваем те территории, за которые проголосовали жители. С 2017 года приводим в порядок спортпарк на улице Петрова. Также обустроили аллею на улице Доброй в микрорайоне Лесной. Кроме этого, благоустраиваем спортивные зоны: спортплощадку с малыми архитектурными формами на улице Северная, 46, универсальную спортплощадку у школы №73, хоккейный корт школы №65 , – уточнила Надежда Лебедева.