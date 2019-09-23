ИАЦ «Альпари»: Thomas Cook – конец легенды

Британский Thomas Cook, старейшая в мире туристической компания, с сегодняшнего дня прекратила работу. По данным Reuters, у Thomas Cook около 19 млн клиентов из 16 стран. Отменены все туры, организованные компанией, и перелеты принадлежащего ей авиаперевозчика, закрыты офисы. Долг компании составляет $2,1 млрд., о решении прекратить деятельность менеджмент объявил после неудачных переговоров с кредиторами. Компания просила правительство выделить 150 млн фунтов стерлингов финансовой помощи. Однако, по словам британского министра транспорта Гранта Шаппса, финансовая помощь правительства лишь ненадолго помогла бы удержать Thomas Cook на плаву.

Невидимая рука рынка не всегда ласкова, но всегда справедлива, уверен Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»:

- Невольно вспоминается Lehman Brothers. В России Thomas Cook владеет старейшим в стране туроператором «Интурист». В марте Thomas Cook объявил о намерении купить крупнейшего российского туроператора «Библио-Глобус» через совместное предприятие с турецким агентством Sarpedon Travel. Однако «Интурист» и «Библио-Глобус» - это абсолютно самостоятельные компании, Thomas Cook в них никак не инвестировал. Их операционной деятельности ничего не угрожает и они, скорее всего, сменят владельца. Вероятно, к ним проявят интерес российские государственные банки. Если говорить о глобальных последствиях банкротства, то, скорее всего, все больше туристов будут задумываться о самостоятельной организации путешествий там, где это возможно.