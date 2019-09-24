Иркутская область попала в ТОП-20 рейтинга регионов по росту зарплаты

Иркутская область оказалась на 20 месте в рейтинге российских регионов по динамике зарплаты за первое полугодие 2019 года, который составило РИА Новости.

В РИА рейтинге 85 субъектов РФ выстроены по показателям увеличения среднемесячных зарплат с января по июнь – с указанием процентов роста, размера заработка и сравнительной покупательной способности зарплаты (отношение ее размера к стоимости фиксированного набора товаров и услуг).

Наибольший рост зарплат случился в Костромской области – 14,7%, а также Тыве (12,4%) и Магаданской области (11,6%).

В Иркутской области заработок за полгода вырос на 7,8%, составив в среднем 39 335 рублей. Сравнительная покупательная способность составила 2,65.