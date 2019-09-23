Сбербанк представил инновационные сервисы для предпринимателей на международном форуме потребкооперации

Сбербанк выступил стратегическим партнером Международного форума предприятий и организаций потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир», который прошел с 19 по 22 сентября 2019 года в этнографическом парке-музее «Этномир» в Калужской области. На форуме банк представил сервисы своей экосистемы для предпринимателей.

Мероприятие объединило организации потребительской кооперации, малого, среднего и крупного бизнеса более чем из 70 субъектов Российской Федерации, а также делегации из 50 стран мира. Организаторы форума — Центросоюз РФ и администрация Калужской области при поддержке Правительства России.

В день открытия форума вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин провел экскурсию по павильону и стенду банка для заместителя Председателя Правительства РФ Алексея Гордеева и выступил на пленарном заседании «Кооперация: время решений». В деловой программе форума приняли участие компании, входящие в экосистему Сбербанка: «КОРУС Консалтинг», «Сбербанк Лизинг», «Сбербанк-АСТ», «Школа 21», «Эвотор».

Михаил Чачин, вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка:

«Нас с Калужской областью связывают давние партнерские отношения, и мы рады, что именно этот регион, известный своими инновациями, был выбран в качестве площадки представительного международного форума. Банк поддержал данный форум, поскольку мы видим его большой потенциал для развития потребительской кооперации в стране».

На стенде банка было представлено 15 сервисов Группы Сбербанк, в том числе смарт-офис, «СберРешения», приложение Plazius, электронный документооборот с торговыми сетями, пакет услуг «Свое дело», онлайн-кассы «Эвотор» и другие.

Особое внимание привлекли такие продукты Сбербанка, как «Наличные с покупкой» (новый проект на платформе решений «Эвотор», который дает возможность снимать наличные с карты на кассе магазина вместе с покупкой), «Плати QR» и сервис госуслуг на базе смарт-офиса совместно с МФЦ Калужской области. Эти инновационные решения были представлены совместно с Центросоюзом.

Посетители также смогли протестировать оплату по QR-коду в Сбербанк Онлайн, поучаствовав в благотворительной акции. На стенде банка был размещен QR-код, созданный специально для форума. Чтобы воспользоваться им, достаточно было открыть приложение «Сбербанк Онлайн» и навести на QR-код камеру — после этого на экране смартфона появлялось окно с возможностью ввести сумму пожертвования (без комиссии) в пользу благотворительного фонда «Память поколений», помогающего ветеранам боевых действий. За любое пожертвование посетитель получал брендированный сувенир от фонда.

Кроме того, на стенде Сбербанка разместились торговая точка, банкомат и автолавка с интерактивной презентацией сервиса телемедицины DocDoc (входит в экосистему Сбербанка).

В рамках форума состоялись Открытый кубок России по хлебопечению, 71-й Конгресс Международного союза пекарей и кондитеров (UIBC), мастер-классы по хлебопечению и кондитерскому делу, выставка экспозиций регионов России. Основная цель мероприятия — объединение кооперации, малого и среднего бизнеса, государственных структур для формирования социальной и экономической активности граждан, развития территорий, занятости населения и улучшения качества жизни.