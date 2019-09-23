К экосистеме переводов Сбербанка подключаются сразу 4 банка республики Таджикистан

Сбербанк продолжает расширять географию экосистемы мгновенных переводов по номеру мобильного телефона. Теперь клиенты мобильного приложения Сбербанк Онлайн смогут переводить деньги на карты клиентов МДО «Душанбе Сити», Коммерцбанка Таджикистана и Спитамен Банка республики Таджикистан. А в начале октября список банков дополнит Эсхата Банк.

Услуга доступна в разделе переводов за рубеж, «По номеру телефона на карту/счет». Для перевода достаточно указать номер мобильного телефона получателя, привязанного к его карте. Комиссия за перевод составит 1%, максимальная сумма перевода – 50 тысяч рублей. Переводы можно осуществить в рублях, при зачислении на карту в республике Таджикистан он будет сконвертирован в валюту карты. Уже сейчас сервисом могут пользоваться владельцы устройств с операционной системой Android, в конце октября он появится на смартфонах с iOS.

Игорь Мамонтов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Платежи и переводы»:

«Мы продолжаем развивать сотрудничество с зарубежными партнерами. И рады представить новый сервис переводов по номеру телефона в Таджикистан, который позволит отправлять деньги еще удобнее и быстрее и, что особенно важно, с прозрачными условиями по комиссиям».

Ранее к экосистеме переводов Сбербанка присоединились такие партнеры, как Тинькофф Банк, «Совкомбанк», СДМ-банк, "Коммерческий банк Кыргызстан", сети салонов «Связной» и «Евросеть», WebMoney, Группа компаний МТС, «Проинвестбанк», «МОБИ.Деньги».