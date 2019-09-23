Банк «Приморье» снижает ставки на потребительские кредиты в Хабаровске

Банк «Приморье» объявляет о снижении ставок на потребительские кредиты и рефинансирование кредитов сторонних банков для клиентов-физическихлиц, оформляющих займы в отделениях Банка в Хабаровске.

— В связи с ростом спроса на этот продукт со стороны наших клиентов в Хабаровске мы решили дополнительно снизить ставки на потребительские кредиты. Если ранее ставка 9,9% годовых действовала только для наших зарплатных клиентов, то теперь такие условия мы предлагаем всем. Это позволит клиентам реализовать свои планы в преддверии новогодних праздников, например, заранее выгодно приобрести билеты и путевки на зимние каникулы, купить подарки родным и близким. Благодаря низкой ставке и комфортным условиям платежа пользоваться кредитными деньгами можно без ущерба для семейного бюджета, — комментирует директор Департамента розничного бизнеса — заместитель Председателя Правления Банка «Приморье» Анна Талызина.

Ставка 9,9% годовых для всех категорий клиентов действует для потребительских кредитов на сумму от 300 000 рублей* на срок до одного года, такие же льготные «зарплатные» условия теперь распространяются и на услугу рефинансирование для всех категорий в Банке «Приморье» в Хабаровске.

— Благодаря кредиту на рефинансирование можно не только объединить в один платеж выплаты сразу по нескольким кредитным продуктам других банков, но и без ограничений взять дополнительную сумму сверху на личные цели, при этом до 700*** тысяч рублей не потребуется обеспечение кредита, — уточняет Анна Талызина. — Этот вид кредита позволит не только снизить процентную ставку, но и уменьшить ежемесячный платеж, сделав нагрузку на семейный бюджет более комфортной.

Оставить заявку на потребительский кредит или рефинансирование можно на сайте Банка «Приморье», в мобильном приложении**, либо в любом офисеБанка «Приморье». В Хабаровске оформить кредит и получить другие финансовые услуги можно в двух офисах Банка: по ул. Ленина, 75, и Дзержинского, 56.

Дополнительную информацию по всем вопросам работы Банка «Приморье» можно уточнить у специалистов Контакт-центра по тел: 8 800 200 20 86 (звонок бесплатный).

* Ставка 9,9% годовых действует на продукты «Потребительский кредит» и «Рефинансирование» в рублях, оформленным в отделениях Банка «Приморье» в г. Хабаровске, на сумму от 300 000 рублей, сроком от 6 до 12 месяцев, с оформлением страхования жизни и здоровья в аккредитованных Банком страховых компаниях. Срок действия предложения — с 17.09.2019по 31.12.2019 включительно. Размер процентной ставки на другой период и сумму менее 300 000 рублей уточняйте на сайте Банка «Приморье».

** Доступно для клиентов — держателей пластиковых карт Банка «Приморье». Подробная информация — на сайте.

*** 700 тыс. руб — для категории Руководители компаний «Зарплатный проект» — Директора/заместители директоров компаний, реализующих зарплатный проект через Банк, Менеджеры высшего и среднего звена компаний, занимающие руководящие позиции (например, гл.бухгалтер, финансовый директор, начальник участка, зам.начальника отдела и т. д.), подтвержденный доход которых составляет не менее 60 тыс. руб. в месяц, а также сотрудники Организаций, заключившие с Банком договор зарплатного проекта, включенных в перечень, утверждённый Правлением Банка.