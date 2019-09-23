Азиатско-Тихоокеанский Банк реструктуризирует кредиты клиентов, пострадавших от паводка в Хабаровском крае и ЕАО

Банк полностью отменил оплату комиссий, пени и штрафов для пострадавших клиентов, чья задолженность обслуживалась своевременно и не была просроченной на начало паводка.

Азиатско-Тихоокеанский Банк поможет своим клиентам – физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям Хабаровского края и ЕАО, которые оказались в сложной финансовой ситуации после разрушительного наводнения этим летом. Банк принял решение о возможности оформления реструктуризации кредитов клиентов, пострадавших от паводка.

Для реструктуризации кредита клиентам необходимо обратиться в отделение Азиатско-Тихоокеанского Банка не позднее 1 декабря 2019 года с заявлением об отсрочке/переносе даты платежей.

Получить подробную информацию об условиях и сроках отсрочки /переноса даты платежа пострадавшие клиенты Банка как физические, так юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в отделениях Азиатско-Тихоокеанского Банка по месту проживания или ведения бизнеса.

В АТБ работает круглосуточная служба поддержки и консультации клиентов: 8-800-775-88-88.