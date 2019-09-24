Держатели карт АТБ могут самостоятельно выбирать любимые категории товаров, за которые будут получать повышенный cashback – 10%

Азиатско-Тихоокеанский Банк представил новую дебетовую карту «Кэш-бэк карта».

Основное преимущество этой карты – повышенный cashback до 10% по любимой категории. На выбор клиентам предлагаются следующие любимые категории: «Дом-ремонт», «Автокарта», «Развлечения» и «Все включено». Также преимуществом «Кэш-бэк карты» является её бесплатный выпуск и обслуживание.

- Cashback – один из популярных видов услуг среди держателей карт. Для наших клиентов мы предлагаем воспользоваться повышенным процентом по самым востребованным категориям. Кроме того, по карте предоставляются скидки по программе АТБ-клуб до 30% и возможность открыть накопительный счет с начислением процентов на остаток средств. Заказать «Кэш-бэк карту» и выбрать категорию очень удобно на сайте Банка, - отметил Председатель Правления АТБ Сергей Аврамов.

Подробнее о продукте можно узнать по ссылке.