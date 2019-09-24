«Иркутск задыхался от мелких котельных». Что изменилось в городе после строительства Ново-Иркутской ТЭЦ

В 70-х годах Иркутск задыхался от мелких котельных, но сейчас все изменилось. В городе работает Ново-Иркутская ТЭЦ, которая на 80% закрывает потребности населения в тепле и по сути является единственным крупным источником централизованного теплоснабжения города. Как строительство теплосетей может стимулировать появление новых ЖК в Иркутске? Какие удаленные районы города планируют подключить к централизованному теплоснабжению? Насколько чистым воздухом город дышит сейчас и как Ново-Иркутская ТЭЦ снижает выбросы в атмосферу, рассказали специалисты станции в начале нового отопительного сезона.

«Единственная проблема – короткое лето»

На видео: Владимир Янышевский, Директор участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ.

Отопительный сезон в Иркутске начался 16 сентября. Включение систем отопления выполняется по решению собственников зданий в соответствии с графиком, разработанным Ново-Иркутской ТЭЦ. На подготовку к отопительному сезону компания тратит миллионы рублей.

«У нас три составляющих обновления: это плановый ремонт, аварийный ремонт и техническое перевооружение, – рассказал Владимир Янышевский, технический директор участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ. – В этом году порядка 380 млн рублей мы потратили на подготовку к отопительному сезону. Единственная наша проблема – это короткое лето. Некоторые работы мы будем продолжать, пока это технически возможно – примерно до октября, но, конечно, не в ущерб потребителю».

«Были закрыты десятки мелких котельных»

Денис Холодилов, заместитель технического директора по техвооружению и развитию Ново-Иркутской ТЭЦ

Фото Д.Свищева

Ново-Иркутская ТЭЦ на 80% обеспечивает тепловой энергией и горячей водой жителей города, а также промышленные объекты, такие как Иркутский масложиркомбинат и пивоварня «Хейнекен-Байкал». Оставшиеся 20% потребностей по теплу покрывают электрические и угольные котельные.

«Основными потребителями тепла Ново-Иркутской ТЭЦ являются жилищно-коммунальный сектор и население Иркутска, и это неслучайно, – говорит Денис Холодилов, заместитель технического директора по техвооружению и развитию Ново-Иркутской ТЭЦ. – Строительство станции в семидесятых годах прошлого века было инициировано муниципальными властями. В то время в Иркутске работали около четырехсот мелких котельных. Город задыхался.

С запуском в 1975 году первого энергоблока станции и дальнейшим вводом мощностей в Иркутске были поэтапно закрыты десятки мелких угольных и мазутных котельных. Историческая деревянная застройка Иркутска была частично переведена с печного на централизованное отопление. Развитие централизованного теплоснабжения дало толчок для строительства новых микрорайонов. Экологическая обстановка в городе значительно улучшилась».

«Выбросы удерживаются в разрешенных пределах»

Фото Д.Свищева

При строительстве Ново Иркутской ТЭЦ использовались последние достижения энергетической отрасли: для сжигания бурых углей месторождений Иркутской области был разработан котлоагрегат, оснащенный пылесистемами с прямым вдуванием топлива и воздушной сушкой, а также самый крупный в России барабанный котел с кольцевой топкой, который не имеет аналогов в мировой практике. С момента ввода и на протяжении всех лет станция модернизирует оборудование с целью повышения его надежности и экологичности.

«Изначально станция проектировалась на сжигание Азейского бурого угля Тулунского угольного разреза, – рассказал Денис Холодилов. – В конце семидесятых годов была построена вторая очередь станции, которая проектировалась на сжигание более экологически чистого Ирша-Бородинского угля Канско-Ачинского угольного бассейна: содержание золы и серы в нем почти в два раза меньше, чем в бурых углях Иркутской области.

Несмотря на то, что содержание серы в топливе растет на всех станциях Российской Федерации, усреднение угля, которым занимается топливно-транспортный цех, помогает удерживать выбросы в разрешенных пределах. На Ново-Иркутской ТЭЦ действует экологическая политика. Мы меняем традиционно по одному полю электрофильтра в год, внедряем схемы микропроцессорного управления механизмами встряхивания электрофильтров. В 2019 году на модернизацию оборудования станции выделено 540 млн рублей, из них 80 млн рублей направлены на мероприятия, снижающие выбросы в атмосферу».

«Тепломагистраль дала толчок для строительства жилых комплексов»

Владимир Янышевский, Директор участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ.

Фото Д.Свищева

Ново-Иркутская ТЭЦ постоянно расширяет зону централизованного теплоснабжения в Иркутске, закрывая неэффективные тепловые источники и подключая новых потребителей.

«В 2004 году в городе ещё работали две крупные районные мазутные котельные – Свердловская и Кировская, а также три крупные электрокотельные – Байкальская, Релейная и Лисиха, – напомнил Денис Холодилов. – Руководством «Иркутскэнерго» с целью снижения издержек было принято решение о поэтапном строительстве от Ново-Иркутской ТЭЦ в Правобережную часть города Иркутска тепломагистрали №4. Проект был завершен в 2009 году со строительством вантового перехода в районе Иркутской ГЭС и подключением к Ново-Иркутской ТЭЦ потребителей микрорайонов Байкальский, Лисиха и Солнечный.

Реализация этого проекта позволила не только снизить себестоимость и удержать тарифы на тепловую энергию, но и дала толчок для развития микрорайонов: Лисиха-2, Лисиха-3 и строительства ЖК Ангарские паруса и ЖК Приморский, тепловая нагрузка которых также была подключена к Ново-Иркутской ТЭЦ. Одновременно в Левобережной части города были построены жилые комплексы Стрижи, Союз, Сигма, Огни залива, Якоби парк и другие. Они также были подключены к Ново-Иркутской ТЭЦ.

«Прорабатываем проекты по теплоснабжению Зеленого и улицы Баррикад»

Денис Холодилов, заместитель технического директора по техвооружению и развитию Ново-Иркутской ТЭЦ

Фото Д.Свищева

Общая протяженность участка тепловых сетей, которые находятся в ведении Ново-Иркутской ТЭЦ, составляет почти 548 км. 20 сентября был подключен самый удаленный объект, который будет теплоснабжаться от станции – школа в микрорайоне Лесной.

«Мы думаем не только о совершенствовании своего оборудования и снятии ограничений по тепловой и электрической мощности, – рассказал Денис Холодилов, – мы думаем о системных решениях: о консолидации всех паровых нагрузок между котлами, то есть о возможности из любого котла подать пар на любую турбину. Для нас очень интересна это маневренность. Также думаем о строительстве теплосетей в микрорайон Зеленый и о теплоснабжении улицы Баррикад. Сейчас эти проекты прорабатываются.

С первых дней эксплуатации и по настоящее время ТЭЦ непрерывно совершенствуется, модернизируя основное и вспомогательное оборудование, внедряя инновационные технологии и современные системы контроля и управления, о чем свидетельствуют одни из самых низких по системе «Иркутскэнерго» удельные расходы топлива на единицу выработки продукции».

На видео: Александр Кровушкин, Директор Ново-Иркутской ТЭЦ

Ново-Иркутская ТЭЦ – это тепловая электростанция, входящая в состав акционерного общества ПАО «Иркутскэнерго» (En+ Group) и предназначенная для выработки тепловой и электрической энергии.

Официальным днем пуска Ново-Иркутской ТЭЦ является дата 22 декабря 1975 года.

На электростанции установлено 8 котлоагрегатов суммарной производительностью 4000 т пара в час и 6 турбоагрегатов суммарной электрической мощностью 708 мвт.

Ежегодно станция отпускает потребителям до 5 млн Гкал тепловой энергии в паре и горячей воде и генерирует до 3 млрд кВт*ч электроэнергии.

Вырабатываемая электроэнергия отпускается в объединенную энергосистему Сибири по 8 линиям напряжением 220 кВ.

Отпуск тепла в систему открытого теплоснабжения осуществляется по графику качественного регулирования 150/70 0С по четырем магистралям:

– ТМ-1 – Ново-Иркутская ТЭЦ – Свердловский округ;

– ТМ-2 – Ново-Иркутская ТЭЦ – Правобережный округ;

– ТМ-3 – Ново-Иркутская ТЭЦ – поселок Марково;

– ТМ-4 – Ново-Иркутская ТЭЦ – Октябрьский и часть Правобережного округа.

Производственный пар отпускается потребителям ОАО «Иркутский масложиркомбинат» и «Пивоварня Хейнекен Байкал».

В 2005 году в ОАО «Иркутскэнерго» реализован проект объединения в единый тепловой узел филиалов Ново-Иркутская ТЭЦ, ТЭЦ-5 г. Шелехов и Иркутских тепловых сетей (ИТС). Численность сотрудников объединенного филиала Ново-Иркутской ТЭЦ составляет 1126 человек.